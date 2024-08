Ar polar esfria ainda mais início de semana em São Paulo

São Paulo

Após a passagem da frente fria que aliviou a sensação de calor e tempo seco nos últimos dias, a semana na cidade de São Paulo começa gelada, com a aproximação de uma massa de ar polar.

Os termômetros nesta segunda ficam entre 7°C e 14°C, e a umidade relativa do ar permanece na casa dos 60%. segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo).

Após as chuvas isoladas do fim de semana, não há previsão de nova precipitação para esta segunda-feira, diz o CGE. Os dias frios na cidade se mantêm ao menos até quarta-feira (28).

Movimentação no Parque da Água Branca, zona oeste de São Paulo, em dia de frio na capital - Danilo Verpa - 12.jul.2024/Folhapress

Ainda segundo o centro, o volume de chuva até a tarde de domingo (25), de 42 milímetros, ficou 41% acima da média esperada para agosto, de 29,8 milímetros.

De acordo com o Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), a tendência é que a temperatura volte a subir mais para o fim da semana, com máxima de 28°C na quinta-feira (29) na capital paulista.

Segundo a Defesa Civil estadual, a previsão é de um dia com sol, mas sem aumento significativo de temperaturas. Regiões de serra ainda podem registrar geada na madrugada desta segunda.

Após dias de tempo seco e com baixa qualidade do ar, com contribuição da fumaça de incêndios da amazônia, do pantanal e no interior do estado de SP, o mapa da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) indicava, às 20h de domingo, qualidade boa na Grande São Paulo.

Mas em Ribeirão Preto, uma das cidades que têm sido afetadas por incêndios nos últimos dias, a qualidade continuava péssima —a pior das cinco categorias listadas pela companhia.

Nesse nível, segundo a Cetesb, pessoas com doenças cardíacas ou pulmonares, idosos e crianças devem evitar qualquer esforço físico ao ar livre. Atividades físicas ao ar livre também devem ser evitadas pelo restante da população.

De acordo com a Climatempo, a temperatura volta a subir em Ribeirão Preto a partir da terça-feira, com máxima de 33°C e tendência de aumento até quinta, quando os termômetros podem marcar 34°C.