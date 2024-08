Santa Catarina registra temperaturas negativas em 27 cidades

A onda de frio que atinge a região Sul do país causou mais um dia com temperaturas abaixo de zero em Santa Catarina nesta terça-feira (27).

De acordo com o Epagri/Ciram, 27 cidades registraram mínimas negativas na madrugada e no amanhecer. A temperatura mais baixa foi registrada em Urupema, na região serrana: -4,6ºC. Na cidade vizinha de Bom Jardim da Serra, a mínima chegou a -4,3ºC.

Geada cobre campo pela manhã em São Joaquim, na serra catarinense - Mycchel Legnaghi/Divulgação/@saojoaquimonline.com

O frio também foi intenso em Ponta Alta do Norte (-3,7ºC), Otacílio Costa (-2,9°C) e Frei Rogério (-2,6°C).

Em São Joaquim, a mínima chegou a -2,6ºC segundo o serviço estadual de meteorologia, e a queda de geada encobriu campos na zona rural. A cidade foi um dos três focos de neve no estado neste sábado (24), junto a Urubici e Bom Jardim da Serra.

A onda de frio que impacta o Sul e o Sudeste derrubarou as temperaturas nos últimos dias. Na segunda-feira (26), 33 cidades catarinenses tiveram mínimas negativas. Na capital Florianópolis, a temperatura chegou a 1,7ºC e houve registros de geada, o que é incomum na região do litoral. No Paraná, a cidade de General Carneiro registrou -5ºC.

O frio deve se estender na quarta-feira (28), e diminuir na quinta (29) com o arrefecimento da massa de ar seco e frio, e a elevação das temperaturas. O tempo seco e quente deve se estender até, no mínimo, o começo da próxima semana.

No Rio Grande do Sul, as temperaturas mais baixas nesta terça-feira foram registradas em Vacaria (0,1ºC) e Quaraí (0,3ºC)

Já a cidade de São Paulo registrou temperatura negativa de -1,7ºC no bairro de Marsilac, no extremo sul da capital.