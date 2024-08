Motociclista morre ao ser atingida por BMW em Campo Grande (MS)

São Paulo

Uma motociclista de 19 anos morreu no final da tarde de domingo (25), na região central de Campo Grande (MS), em acidente que envolveu uma BMW. Letícia Machado Gonçalves estava a caminho do trabalho, em uma Honda Biz, e chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

O carro de luxo era dirigido por Lucca Assis Mandetta, 26, sobrinho do ex-ministro de Saúde e médico Henrique Mandetta. O motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro no local, foi ouvido pela Polícia Civil e liberado. O acidente é investigado.

Em nota, os advogados Wender Thiago dos Santos Braz e Vinicius Felipe de Oliveira Fernandes afirmaram que a defesa orientou Lucca a não fazer o teste.

A jovem Letícia Machado Gonçalves ao lado do marido, no dia do casamento - Reprodução/Facebook

"Importante destacar que no nosso país vige a premissa fundamental de que todos são inocentes, sendo desnecessária a sua prova", diz a nota. "Conforme relatado no boletim de ocorrência, o condutor não apresentava nenhum sinal de embriaguez, como odor etílico ou alteração psicomotora, sendo, portanto, desnecessária a realização do teste para provar o que já havia sido constatado".

Segundo o advogado Francisco Albino, primo de Letícia, ela tinha o sonho de ser servidora pública e trabalhava de domingo a domingo. No dia do acidente, estava a caminho de uma pizzaria, onde fazia serviços como freelancer.

A família informa que vai acompanhar de perto as investigações e quer saber como aconteceu o acidente.

A defesa do motorista da BMW afirma que o acidente foi uma fatalidade. "Nosso cliente permaneceu no local do acidente, foi colaborativo, prestou o socorro necessário, bem como os esclarecimentos acerca do acidente perante a autoridade policial, aguardando agora a conclusão do inquérito para apurar as circunstâncias", disseram os advogados.

"Você foi uma mulher dedicada e empenhada em tudo que fez, uma esposa fantástica, uma mulher forte e maravilhosa. Estou muito triste com sua partida, meu amor, mas fico feliz por todos os momentos juntos", lamentou o marido, Yuri Neri da Costa, em publicação nas redes sociais.