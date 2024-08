São Paulo entra em estado de emergência por risco de incêndios

São Paulo

O Mapa de Risco de Incêndio dos próximos dias no estado de São Paulo, divulgado nesta quinta-feira (15) pelo CGE (Centro de Gerenciamento de Emergência) da Defesa Civil estadual, mostra o aumento da cor roxa, grau máximo de risco, em praticamente todas as regiões do estado.

A previsão vai desta quinta até a próxima terça-feira (20), quando o estado estará sob uma nova onda de calor que deve aumentar as temperaturas e deixar a umidade relativa do ar ainda mais baixa, condição ideal para o início e a rápida propagação dos incêndios.

Segundo o CGE, o mapa de risco é uma das ferramentas tecnológicas que auxiliam a Defesa Civil no monitoramento de queimadas em vegetação durante a estiagem. No mapa, a cor roxa indica o grau máximo de risco. Já a coloração avermelhada significa estado de alerta e chama atenção para a faixa leste do estado, incluindo a capital. Os demais graus de risco são alto (laranja) e baixo (amarelo), praticamente inexistentes a partir de sábado (17).

O CGE prevê que as temperaturas subam gradativamente nos próximos dias, e não há indicação de chuva.

As regiões mais críticas com relação às temperaturas máximas são Presidente Prudente, Assis, Dracena, Araçatuba, Jales, São José do Rio Preto, Barretos e Ribeirão Preto, com máximas podendo chegar a 36°C no período mais quente do dia. Destaque também para a umidade relativa do ar, que deve atingir níveis críticos, ficando abaixo dos 20% no interior do estado.

Para tentar evitar o aparecimento de novos focos de incêndio, a Defesa Civil do estado e as Defesas Civis municipais adotaram medidas de prevenção como vistoria nas áreas mais suscetíveis a queimadas, construção de aceiros (faixas desmatadas ao longo de divisas e cercas e áreas nativas livres de vegetação para evitar a propagação de incêndios florestais) e intensificação das campanhas de conscientização junto à população.

Nesse cenário, foi lançado o São Paulo Sempre Alerta – Plano Estadual de Resiliência à Estiagem, que visa à implementação de ações coordenadas de prevenção, mitigação e resposta aos impactos da seca em 2024.

"De acordo com estudos promovidos pelo governo paulista, em 2023 mais de 90% dos 158 focos de incêndio em áreas protegidas tiveram como causa ações humanas que poderiam ter sido evitadas, de acordo com o Painel Geoestatístico dos Incêndios Florestais em Unidades de Conservação e Áreas Protegidas, da Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil)", diz nota da Defesa Civil.

O órgão também divulgou dicas de como a população pode ajudar nesta época de seca —não colocar fogo em áreas de vegetação seca; não jogar bitucas de cigarro em beiras de rodovia; não realizar a limpeza da área rural usando técnicas com fogo; não queimar lixo; e não soltar balão.