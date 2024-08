Noivo de vítima viajou antes, e família precisou desmentir boato de que ele estivesse no voo da Voepass

Cascavel (PR)

Rumo às férias em Ibiza, na Espanha, os noivos Fabio Bigolin e Laiana Vasatta pegaram voos diferentes para chegar a São Paulo, de onde embarcariam para a Europa. Enquanto ele viajou no dia 8 para fazer um curso, ela embarcou no dia seguinte em Cascavel (PR) no voo da Voepass que caiu em Vinhedo (SP) pouco antes de aterrissar no aeroporto de Guarulhos.

Bigolin estava à espera da noiva na capital paulista quando ficou sabendo do acidente.

Fabio Bigolin e Laiana Vasatta tinham casamento marcado para março - Reprodução/Facebook

A família dele, conhecida em Cascavel por ser dona de uma rede de lojas de material de construção, teve que se mobilizar para desmentir o boato de que ele estava entre as vítimas. Um áudio gravado por seu irmão circulou entre os moradores.

Rodrigo Bigolin, irmão de Fabio, também embarcaria no voo com a cunhada, mas desistiu e foi de carro até Curitiba, de onde partiu para São Paulo.

O corpo de Laiana desembarcou em Cascavel na manhã desta quinta-feira (15) para velório em um clube de campo da cidade.

O pai dela, o ex-vereador Jaime Vasatta (PSD), recebeu a urna funerária transportada em um avião da Gol. Na mesma aeronave viajou o corpo do professor de educação física Edilson Hobold, que foi levado depois para a cidade de Toledo, onde vivia com a família.

Velório da advogada Laiana Vasatta em Cascavel, nesta quinta (15) - Zanone Fraissat/Folhapress

Jaime Vasatta estava na Europa com a mulher, Glaci Vasatta, quando soube do acidente. Voltaram às pressas para o Brasil.

Bigolin e Laiana também entregariam em São Paulo convites para o casamento marcado para ocorrer em março de 2025 em São Miguel dos Milagres, em Alagoas. Os noivos estavam envolvidos na reforma da casa em que iriam morar em um condomínio em Cascavel, onde também vivia o casal Antonio e Kharine Zini, ocupantes do voo 2283.

Advogada especializada em causas movidas por clientes de companhias aéreas, Laiana usava suas redes sociais para divulgar dicas de defesa do consumidor.

"Devido ao nosso aeroporto aqui em Cascavel acabaram surgindo muitas demandas em relação a voos", disse ela sobre sua atuação em entrevista a uma TV local em março do ano passado.

Em seu perfil em uma rede social, o noivo prestou homenagem a Laiana.

"Meu amor, minha princesa, não consigo acreditar que isso aconteceu justamente no momento em que estávamos mais felizes, casamento marcado no lugar que você sempre sonhou, projeto da nossa nova casa andando, todo o sonho de nossa família se formando. Éramos uma só carne, alma e coração", escreveu.