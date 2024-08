São Paulo

A corrida pela transição energética tem reposicionado a energia nuclear no tabuleiro. A mais polêmica das matrizes limpas vive agora uma espécie de "renascimento", conforme mais países anunciam planos de construção e expansão de plantas atômicas.

No Brasil, as usinas Angra 1 e Angra 2, funcionam desde 1985 e 2001, respectivamente. Angra 3, em construção desde 1981, já teve a obra interrompida diversas vezes por falta de dinheiro, rescisão de contratos e suspeitas de corrupção, e a inauguração, por ora, está prevista para 2028.

Para falar se as usinas nucleares são fontes de energia limpa e segura, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Fábio Pupo, no Como É que É? desta quinta-feira (15).

