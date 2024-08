Transporte tem falhas nas linhas vermelha do metrô e coral da CPTM

São Paulo

Uma falha no sistema elétrico fez com que os trens da linha 3-vermelha do metrô circulassem com velocidade reduzida no início da manhã desta quarta-feira (14) em São Paulo. Ônibus gratuitos foram acionados para atender os passageiros entre as estações Itaquera e Sé.

O problema foi resolvido por volta das 6h50.

Houve problemas técnicos também na linha 11-coral da CPTM, o que fez com que os trens circulassem com intervalos maiores entre as estações Luz e Guaianases. A operação foi normalizada antes das 7h.

Estação Santa Cecília da linha vermelha do metrô

As falhas afetaram principalmente a população da zona leste da capital. Passageiros lotaram estações no início da manhã.

É o segundo dia em que o transporte coletivo amanhece com lentidão na capital paulista. Na terça-feira (13), um problema no sistema de sinalização provocou lentidão nos trens da linha 8-diamante da ViaMobilidade.

Os trens circularam com velocidade reduzida entre as estações Lapa e Imperatriz Leopoldina.