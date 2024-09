Abrigo de animais em SP oferece fruta congelada e ducha para ajudar durante tempo seco

São Paulo

Bichos em atendimento no Cetras (Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres) localizado no Parque Ecológico do Tietê, na zona leste de São Paulo, tiveram suas rotinas alteradas devido ao tempo seco que afeta o estado.

Banhos frios e frutas, além de cubos de gelo na água, estão sendo disponibilizados na tentativa de minimizar os impactos das altas temperaturas.

Animais, como macacos, recebem atendimento especial com as altas temperaturas - Divulgação/Semil

Pelo segundo dia consecutivo a qualidade do ar na capital paulista foi considerada a pior entre as 120 grandes cidades monitoradas pelo site suíço IQAir. A classificação segue parâmetros de qualidade americanos.

Uma iguana há dois meses no centro tem recebido banhos com uma máquina de pulverização de pressão, assim como outras espécies. Ao chegar no abrigo o réptil apresentava queimaduras.

Mantenedora do espaço, a Semil (Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de SP) disse que por causa das condições climáticas fez uma série de adaptações no atendimento aos animais silvestres.

As salas onde estão internados os filhotes estão equipadas com ar-condicionado e umidificadores, por exemplo.

Aos animais em recintos externos, como pequenos macacos, estão recebendo alimentos congelados, principalmente melancia e melão, frutas ricas em água. Também foram colocadas coberturas nesses espaços, para aumentar a área de sombra.

Outra ação é o aumento da frequência da troca de água e colocação de cubos de gelo nas vasilhas.

ZOOLÓGICO

O Zoológico de São Paulo, localizado na Água Funda, na zona sul de São Paulo, também tem oferecido novas opções animais durante os dias mais quentes.

Com o objetivo de aumentar a hidratação dos bichos são distribuídas frutas congeladas, como se fossem sorvetes, ou caldo de carne congelado, de acordo com o hábito alimentar de cada espécie. Há ainda a simulação de chuva com o uso de mangueiras.

O cenário de seca faz com que os animais sejam monitorados por cuidadores, biólogos, zootecnistas e veterinários diariamente.