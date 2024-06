Folha lança newsletter sobre eleições nos EUA

São Paulo

A Folha lança nesta segunda-feira (24) a newsletter "Biden vs. Trump", assinada pela correspondente Fernanda Perrin, de Washington. Ela escreve sobre a eleição presidencial dos Estados Unidos, que acontece no dia 5 de novembro.



As edições serão enviadas por email nas segundas-feiras com as principais informações do pleito, bastidores da cobertura e análises. Inscreva-se abaixo.

A eleição dos EUA repete a disputa de 2020, com o atual presidente, Joe Biden, pelo partido Democrata, e seu antecessor, Donald Trump, que já obteve o número de delegados necessários para ser o indicado do partido Republicano.



