SP tem dez cidades com focos ativos de incêndios nesta terça (10)

São Paulo

O estado de São Paulo tem dez cidades com focos de incêndio nesta terça-feira (10), de acordo com informações divulgadas pela Defesa Civil ao meio-dia.

Há fogo nos municípios de Mairiporã, Bom Jesus dos Perdões, Campinas, Valentim Gentil, Altinópolis, Dois Córregos, Santo Antônio do Aracanguá, Itirapuã, Pedregulho e São Paulo.

Na capital paulista, o incêndio ocorre na região de Perus, próximo ao rodoanel Mário Covas. O Corpo de Bombeiros tem o apoio de uma aeronave do Comando de Aviação da Polícia Militar (Águia 14) no combate às chamas.

Incêndio em mata próximo ao bairro de Perus, em São Paulo, nesta terça (10) - Danilo Verpa/Folhapress

Na região de Campinas, um incêndio de grandes proporções atinge uma área de mata no Pico das Cabras, no limite com Morungaba, desde a noite de segunda (9). Na manhã desta terça, o fogo atingiu o entorno do Observatório Municipal Jean Nicolini, que ficou perto de ser atingido.

O coordenador regional e diretor da Defesa Civil de Campinas, Sidnei Furtado, disse que o local é de difícil acesso, o que dificulta o trabalho das equipes.

"O Observatório, que era nossa preocupação, não foi afetado pelas chamas. A Sanasa [Sociedade de Abastecimento de Água e Saneamento], além dos caminhões-pipa, está fornecendo água para as pessoas que estão trabalhando. Os fazendeiros da região também estão colaborando", afirmou.

PÉSSIMA QUALIDADE DO AR EM SÃO PAULO

A qualidade do ar em São Paulo nesta terça-feira é a pior entre 120 cidades monitoradas pelo site suíço IQAir pelo segundo dia consecutivo. A lista só inclui grandes cidades.

A empresa suíça é especializada em tecnologia da qualidade o ar e organiza o ranking de 120 metrópoles com dados gerados por estações operadas por governos, instituições de pesquisa e organizações sem fins lucrativos. A classificação segue parâmetros de qualidade americanos.

Com registro de 158 no índice usado pelo site às 8h desta terça, a capital paulista superou Kinshasa, na República Democrática do Congo (140), e Dubai, nos Emirados Árabes (135). Completam a lista das cinco cidades com o ar mais poluído Delhi, na Índia (112), e Jerusalém (104).

A qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo nesta terça é classificada como muito ruim pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo). A escala que considera o índice de poluentes é composta por cinco fases: boa, moderada, ruim, muito ruim e péssima.

Maria Lúcia Guardani, gerente da divisão de Qualidade do Ar da Cetesb, afirma que, além das fontes diárias de poluição, como trânsito e atividades econômicas, os incêndios no interior agravam a situação.

"Essa névoa seca, fumaça, fuligem que estão da atmosfera não conseguem dispersar. No interior, a qualidade do ar chegou a péssima nos últimos dias", afirmou.