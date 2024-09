Com 39°C e risco de incêndio pelo estado, SP tem alerta de perigo devido ao calor

São Paulo

Com previsão de até 39°C de temperatura e alerta de perigo por causa de onda de calor, foi prorrogado ao menos até sábado (14) o aviso de risco elevado para incêndio no estado de São Paulo.

Segundo os meteorologistas da Defesa Civil estadual, o interior paulista será dominado pelo clima seco e estável nos próximos dais e sem previsão de chuva.

Fogo no Pico das Cabras, em Campinas; todo o estado de SP está com alerta de risco alto de incêndio - Divulgação/Governo de SP

Como o tempo estará seco, os índices de umidade relativa do ar devem cair no período da tarde, o que aumenta o risco para incêndios florestais, exceto na faixa litorânea, afirma o órgão estadual.

Mapas elaborados pela Defesa Civil apontam os níveis de riscos de incêndios. Há quatro estágios destes avisos: amarelo (baixo); laranja (alto), alerta (vermelho) e emergência (roxo).

Para esta terça-feira (12), praticamente todo o estado está na coloração roxa. Somente o litoral e pequenas partes das regiões sul e nordeste paulistas têm o nível vermelho.

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) afirma que São Paulo inteiro está com alerta laranja de perigo por causa da onda de calor —quando as temperaturas ficam ao menos 5°C acima da média pelo período de cinco dias.

Em São José do Rio Preto e Araçatuba, os termômetros devem ficar na casa dos 38°C até sábado.

Nas cidades de Presidente Prudente e Marília, as máximas podem alcançar 39ºC, com umidade relativa do ar abaixo dos 25%.

PREVISÃO DO TEMPO Confira as condições da sua cidade na página da Folha

Na capital paulista, o Inmet prevê que as temperaturas máximas oscilem entre 32°C e 35°C até o próximo sábado , por causa de uma massa de ar seco estacionada sobre a região sudeste que impede a formação de chuva.

Para esta terça, a previsão para o município é de oscilação entre 19°C e 34°C, e umidade do ar de apenas 14°C.

O domingo passado (8) foi o dia mais quente do inverno na cidade. A marca, de 34,5°C, foi registrada na estação meteorológica do Mirante de Santana, na zona norte.

Esse foi a segunda maior temperatura registrada neste ano no município —o recorde, de 34,7°C é do dia 16 de março.

No próximo domingo (15), entretanto, há possibilidade de chuva isolada no estado e no caso do município de São Paulo, a máxima não deve passar de 23°C.

A umidade relativa do ar poderá voltar aos 60%, índice recomendado para a saúde humana pela OMS (Organização Mundial da Saúde).

De acordo com o instituto, a previsão é de chuva no próximo domingo por causa das instabilidades que antecedem a entrada de uma nova frente fria.

"Na porção sul do estado a mudança já pode ocorrer ao longo do sábado", diz o instituto.