Para combater incêndios, Cetesb suspende autorizações de queima em canaviais de SP

São Paulo

O gabinete de crise formado pelo Governo de São Paulo voltou a se reunir nesta terça no CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências na Defesa Civil) e divulgou novas diretrizes.

A primeira é a suspensão temporária da queima para a despalha de cana, queima fitossanitária ou para manejo. As únicas exceções são para a implantação de aceiros que evitem a propagação do fogo e os casos de finalidade fitossanitária solicitados diretamente pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

Vista do céu de São Paulo cinza e o sol avermelhado, marcas da poluição do ar que foi agravada pelas queimadas em todo o estado - Danilo Verpa - 9.set.24/Folhapress

Também foi recomendado à população que evite atividades físicas ao ar livre e aumente a ingestão de água. O gabinete disse ainda que crianças menores de cinco anos, idosos e gestantes devem ter atenção redobrada às recomendações neste tempo seco, assim como pessoas com comorbidades, que devem buscar atendimento médico imediatamente na ocorrência de sintomas respiratórios.

Em regiões de queimadas, a orientação é usar máscaras do tipo N95, PFF2 ou P100, que podem reduzir a inalação de partículas quando usadas corretamente.

O gabinete resolveu atuar para tentar melhorar a qualidade do ar, que fez da cidade de São Paulo a primeira da lista de 120 metrópoles mais poluídas do mundo pelo segundo dia consecutivo nesta terça.

Segundo o Mapa de Risco de Incêndio do Estado, há nível de emergência para queimadas em quase todo o território paulista até o próximo sábado (14).

Diante desse cenário, as secretarias de Estado da Saúde, Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística (Semil), a Cetesb e a Defesa Civil apontaram que a piora na qualidade do ar ocasionada pelas queimadas é agravada pela atuação de uma massa de ar quente, seco e estável, aliada à ausência de chuvas, o que dificulta a dispersão dos poluentes.

As pastas seguem monitorando e atuando no combate aos focos de incêndio, medindo a qualidade do ar e avaliando os eventuais riscos à saúde. Todas as recomendações serão compartilhadas com os municípios paulistas, diz o governo.

Recomendações para a população: