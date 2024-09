Presos arrancam coluna de concreto de presídio no DF, e agentes frustram fuga

Brasília

Policiais penais no Distrito Federal impediram uma tentativa de fuga em ala destinada a presos de alta periculosidade no Complexo Penitenciário da Papuda.

De acordo com as autoridades locais, detentos arrancaram parte de estruturas de concreto na unidade prisional. A ação foi descoberta na tarde do domingo (8), por volta das 15h40.

"Durante a revista das celas no domingo, um dos agentes detectou danos significativos na estrutura da cela e no solarium (área onde os custodiados recebem banho de sol), que estavam disfarçados com pedaços de colchão", afirmou, em nota, a Seape (Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal).

Presos de alta periculosidade arrancaram estruturas de concreto em ala de presídio na Papuda; policiais penais frustraram tentativa de fuga - Paulo H. Carvalho - 25.out.2019/Agência Brasília

A pasta disse que essas estruturas são "apenas dois dos vários obstáculos que ajudam a prevenir fugas no sistema prisional do DF".



"A cela foi isolada para perícia pela Polícia Civil, e os custodiados envolvidos foram conduzidos à delegacia para o registro do boletim de ocorrência", acrescentou a secretaria.