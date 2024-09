Fumaça de queimadas deixa céu alaranjado em Jataí (GO)

Porto Alegre

A fumaça dos incêndios que atingem as regiões norte e centro-oeste deixaram o céu de Jataí (GO) alaranjado na manhã de segunda-feira (9).

A cidade de 106 mil habitantes no sudoeste goiano é a terceira cidade com maior número de registros de queimadas no Brasil, com 244 focos contabilizados entre domingo (8) e segunda (9), de acordo com dados do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais).

Cidade de Jataí, no sudoeste goiano, amanheceu com o céu laranja na segunda-feira (9) - TV Anhanguera/Reprodução

A cidade lidera o número de incêndios no centro-oeste, e está atrás nacionalmente de Altamira (263) e São Félix do Xingu (257), ambas no Pará.

A secretaria municipal de educação de Jataí cancelou as aulas na rede pública na zona rural do município por tempo indeterminado. Em nota, a pasta afirma que a suspensão será vigente até que seja possível o retorno seguro às atividades.

Na segunda-feira (9), a UFJ (Universidade Federal de Jataí) suspendeu as atividades letivas nos turnos da tarde e noite, e fará distribuição de máscaras nesta terça no campus.

A mudança de tonalidade no céu para vermelho ou laranja é um fenômeno ótico provocado pela refração de raios solares na poeira e fuligem. Em períodos de seca, agravado pela ocorrência de queimadas, o acúmulo dessas partículas é mais intenso.

De acordo com o médico Eliel Silva Alves, integrante do SIASS (Subsistema Integrado de Atenção à Saúde do Servidor) da UFJ, o tempo seco e a baixa umidade relativa tornam o ambiente da região propício para queimadas e incêndios.

"Com isso, há um aumento em agravos de problemas respiratórios e piora de doenças crônicas já existentes como asma, bronquite crônica e enfisema", diz.

Alves lista como recomendações evitar ambientes com baixa qualidade de ar e manter a hidratação do corpo bebendo água. "Isso irá hidratar as vias respiratórias e conferir maior proteção", continua.

Alves também recomenda que a população utilize equipamentos como vaporizadores e umidificadores para aumentar a umidade do ar no ambiente interno de casa. "Se não dispor desses equipamentos, poderá se utilizar toalhas molhadas ou bacias com água em diferentes cômodos".

Goiás é um dos estados mais atingidos pelos incêndios nos últimos dias. No domingo, dois aviões do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) foram enviados para auxiliar no combate ao fogo na Chapada dos Veadeiros, que já teve cerca de 10 mil hectares destruídos.

A Polícia Civil goiana investiga incêndios criminosos em municípios de Goiás. No sábado (7), a Polícia Militar prendeu suspeitos de atear fogo em áreas das cidades de Caldas Novas, Itumbiara e Mineiros.