Quatro pessoas morrem em acidente com van na BR-272, no oeste do Paraná

Campinas

Um acidente envolvendo uma van com placa de Álvares Machado, no interior de São Paulo, deixou quatro mortos e cinco feridos na manhã deste sábado (7), em Terra Roxa, oeste do Paraná - a 620 km de Curitiba.

Segundo o Corpo de Bombeiros do Paraná, três dos cinco feridos foram socorridos em estado grave.

De acordo com a PRF (Polícia Rodoviária Federal), o veículo seguia pela BR-272 no sentido Guaíra-Umuarama. Na altura do km 549, a van saiu da pista, capotou e atingiu uma árvore. Os nomes das vítimas não foram divulgados até a publicação desta notícia.

Veículo ficou destruído após capotar e colidir contra árvore - Reprodução/Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná

A Folha procurou a PRF na noite deste sábado para saber se haviam avançado as apurações sobre as causas do acidente, mas não obteve retorno.

A van envolvida no acidente é um modelo Fiat Ducato, que comporta entre 15 e 19 passageiros, a depender do ano de fabricação.

O local onde o acidente foi registrado fica próximo à fronteira com o Paraguai. Guaíra está entre os últimos municípios antes da divisa. Agentes do BPFron (Batalhão de Polícia Militar de Fronteira) passavam pelo local logo após o acidente e prestaram os primeiros socorros às vítimas.

Agentes do Corpo de Bombeiros também apoiaram o resgate, que causou a interdição da rodovia até por volta das 16h.

Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao IML de Toledo, município também na região oeste.