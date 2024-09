São Paulo

O Brasil enfrenta a pior seca já registrada desde o início da atual série histórica, em 1950, apontam dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais).

Segundo o índice que mede as quantidades de água da chuva e da evapotranspiração de plantas, o momento atual supera as estiagens de 1998 e de 2015/2016.

Ainda que os dados de 2024 cheguem até a abril, os baixos níveis de chuva e o estresse na vegetação, fator de risco também para incêndios, mostram que o Brasil está num caminho de anos cada vez mais secos, segundo o instituto.

Para falar o por que o Brasil enfrenta a pior seca já registrada, a apresentadora Priscila Camazano recebe o repórter Lucas Lacerda, no Como É que É? desta terça-feira (10).

Transmitido ao vivo direto da Redação da Folha, no centro de São Paulo, o programa da TV Folha vai ao ar de segunda a sexta-feira, pelos canais do jornal no YouTube, no Instagram, no Facebook e na Twitch.

Depois da transmissão, a íntegra das conversas segue disponível no canal da TV Folha no YouTube e também em versão áudio nos principais agregadores de podcasts.

Além do programa diário, a TV Folha publica no YouTube entrevistas, reportagens e minidocs sobre diferentes temas do noticiário.