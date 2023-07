Conheça cursos online de português, de redação para vestibular a produção literária

São Paulo

É possível encontrar aulas virtuais dedicadas ao ensino de português e produção de texto para diferentes propósitos. Profissionais da área apontam muitos benefícios do formato, que exige disciplina do aluno.

De acordo com a professora e consultora de língua portuguesa Thaís Nicoleti, é importante definir os objetivos que se deseja alcançar.

Thaís, que tem um blog sobre português na Folha, também oferece consultorias personalizadas. Segundo a professora, o formato online facilitou a participação de quem mora em outras localidades. Por outro lado, ela diz ser importante usar estratégias para estimular a participação e evitar que os estudantes se dispersem durante as aulas.

Ensino a distância de língua portuguesa e escrita atinge público diverso - Kleverson Mariano

Luciana Migliaccio, conhecida como professora Lucy, oferece consultoria de português para o jornal e também dá aulas online de redação, voltadas para vestibulandos.

Segundo ela, um dos diferenciais do curso é manter um ensino individualizado, mesmo com aulas virtuais feitas com pequenos grupos, de no máximo 12 alunos.

Lucy ainda está produzindo um curso de gramática com aulas gravadas, que serão liberadas a partir do mês de agosto. Cada uma terá aproximadamente 20 minutos.

A professora de redação Val Moreira Rocha criou, há 26 anos, o curso Palavra, na cidade de Americana (SP). O conteúdo é voltado para o Enem e para os principais vestibulares do estado. Por muitos anos as turmas foram presenciais, mas, com a pandemia, ela mudou de formato e segue com o curso remoto.

Para se adequar, Val reduziu o tamanho das turmas (de 90 alunos para, no máximo, 20) e criou um atendimento para dúvidas via WhatsApp praticamente em tempo integral.

Ela diz que, no formato a distância, a correção dos textos ficou mais detalhada. Os alunos recebem pequenos relatórios sobre os textos.

Pamella Brandão, conhecida como professora Pamba, também dá aulas de redação, gramática e interpretação de textos para quem vai prestar Enem e outros concursos.

Neste ano, já são mais de 8.000 matriculados, diz. Devido ao alto número, ela terceirizou a correção das redações.

Outra vertente em que o ensino online tem ganhado cada vez mais espaço é a escrita literária.

O jornalista e escritor Ronaldo Bressane, autor de "Escalpo" (ed. Reformatório), dá aulas de escrita há mais de 15 anos. Desde 2020, investe em turmas online e vê vantagens e desvantagens no modelo.

"O presencial é mais prazeroso, porque a gente conversa de um jeito menos objetivo, podemos tomar um vinho durante as aulas, vira um encontro entre amigos. Mas também tem problemas, as pessoas chegam atrasadas e tumultua a aula. No online, a gente sempre começa na hora que foi determinada."

Os cursos são de ensaios ou ficções breves –contos ou crônicas. Atualmente, ele oferece um apelidado de Submarino, que tem seis aulas, com uma produção de texto semanal. Os alunos que gostam da experiência podem fazer parte das turmas que ele chama de "infinitas".

"A turma que está há mais tempo comigo, sem parar, começou no início da pandemia. A gente já fez 150 aulas."

A escritora Noemi Jaffe, que publicou seu primeiro livro de ficção, "Todas as Coisas Pequenas"(ed. Hedra), há quase 20 anos, é a criadora da Escrevedeira, escola dedicada a cursos de literatura e escrita.

O espaço, em São Paulo, reúne cursos livres de diferentes gêneros literários, ministrados por escritores renomados, como Joselia Aguiar, Micheliny Verunschk e Julián Fuks, em sua maioria de forma online. A duração varia entre um mês e um ano.

Um dos pilares é a diversidade. "São sempre contempladas questões relacionadas à negritude, aos indígenas, aos LGBTQIA+ e à literatura e escrita em todas as suas manifestações. Chamamos professores de todas as regiões, não apenas do Rio e de São Paulo."

Thaís Nicoleti

Valor: varia de acordo com período e demandas

Orçamentos e mais informações por e-mail thaisnicoleti@portuguesclaro.blog, ou WhatsApp: (11) 98205-2162.

Lucy Migliaccio

Valor: R$ 450 mensais (curso de redação)

Duração: 5 meses (1h30 de aula por semana)

Turmas de até 12 pessoas e plantão de dúvidas individual

Valor: a partir de R$ 150 (curso de gramática, disponível a partir de agosto)

Duração: aulas gravadas com acesso por 6 meses

Mais informações e inscrição pelo Instagram ou WhatsApp (11) 94572-4578

Val Moreira Rocha

Valor: R$ 1.800 (aulas transmitidas ao vivo)

Duração: 20 semanas (início das aulas no dia 8 de agosto)

Turmas de até 20 pessoas

Mais informações e inscrição pelo Whatsapp (19) 99602-2186

Pamella Brandão

Valores: entre R$ 172,26 e R$ 349,79

Duração: aulas gravadas com acesso por 12 meses

Mais informações e inscrição pelo site

Ronaldo Bressane

Valor: R$ 599 (curso para iniciantes)

Duração: 6 semanas

Valor: R$ 350 mensais (curso para pessoas que já possuem prática de escrita)

Duração: não há prazo (encontros quinzenais)

Mais informações e inscrição pelo e-mail ronaldobressane@gmail.com

Noemi Jaffe

Valor: R$ 400 (cursos diversos)

Duração: 4 semanas

Mais informações e inscrição pelo site https://escrevedeira.com.br/