USP abre vagas para todos os cursos pelo Provão Paulista; veja lista

São Paulo

A USP, universidade mais concorrida do país, decidiu ofertar vagas em todos os seus cursos para o Provão Paulista, a avaliação que foi criada pela Secretaria da Educação do Estado de São Paulo e será aplicada a alunos do ensino médio de todas as escolas da rede estadual a partir deste ano. A única exceção será a graduação em música, porque exige uma prova prática específica.

A definição sobre as vagas a serem ofertadas pelo Provão Paulista, assim como pela Fuvest e pelo Enem, ocorreu em uma reunião do Conselho Universitário da USP nesta terça-feira (1º). Veja aqui a tabela de vagas.

Para o próximo ano letivo, serão ofertadas 11.147 vagas, sendo que 1.500 foram reservadas para o Provão Paulista, o que representa 13% do total. É o mesmo número de vagas que serão ofertadas pelo Enem. Já pela Fuvest serão 8.147.

Cidade Universitária da USP, na zona oeste de São Paulo - Adriano Vizoni - 26.mar.2021/Folhapress

A reserva de cotas para as escolas públicas permanece em 50% para cada curso –dentro dessa reserva, 37,5% são destinadas a alunos pretos, pardos e indígenas.

A Faculdade de Medicina, por exemplo, ofertará pelo Provão 24 de suas 175 vagas. A de direito do Largo São Francisco, 63 das 460. Em psicologia no Campus São Paulo, serão 10 das 70. Na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 225 das 1669.

O objetivo da USP, ao ofertar vagas inclusive nos cursos mais concorridos, é atrair ainda mais os estudantes de escolas públicas. Com o Provão Paulista, a intenção é que os alunos se engajem no aprendizado do ensino médio, pois, para a seleção na universidade, será considerado o desempenho em cada ano letivo.

"Visitamos muitas escolas públicas para incentivar os alunos a prestarem vestibular para a USP. Muitos dizem ter medo, não acham que têm chance de passar", disse à Folha Gustavo Monaco, diretor da Fuvest, professor de direito e membro do Conselho Universitário da USP.

"O Provão terá um papel indutor importante, por ser ofertado nas escolas. Acredito que teremos mudanças significativas nos próximos anos."

Monaco explicou que o estudante da escola estadual de São Paulo terá, portanto, três possibilidades de entrada na USP agora, o Provão, a Fuvest e o Enem. Poderá, inclusive, escolher cursos diferentes para cada um dos processos seletivos e, se passar em mais de um, escolhe qual deles irá cursar.

O Provão Paulista oferecerá também vagas na Unesp e na Unicamp.