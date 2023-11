Folha publica gabarito extraoficial do Enem após a prova deste domingo (12)

São Paulo

A Folha publicará neste domingo (12) o gabarito extraoficial do segundo dia de provas do Enem 2023, após o término do exame. Os candidatos terão até as 18h30 para responder às 90 questões de ciências da natureza e matemática.

De acordo com o edital do exame, o gabarito oficial só será divulgado pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais) em até três dias úteis após a realização do segundo dia de prova. Mas a Folha preparou, em parceria com Objetivo, uma correção extraoficial das provas. As respostas serão publicadas nesta página.

Neste segundo dia de provas, os estudantes têm meia hora a menos para resolver as questões que englobam as disciplinas de biologia, física, química e matemática.

Assim como no último domingo (5), os portões dos locais de prova abrem às 12h (horário de Brasília) e fecham às 13h. O exame tem início às 13h30.

O primeiro dia do Enem deste ano, o primeiro sob o comando do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), foi elogiado por educadores. Depois de três anos, o Enem voltou a trazer questões sobre a ditadura e abordou temas como desigualdade de gênero, envelhecimento da população, história da Palestina, migração de judeus para o Brasil e racismo.

Os candidatos também tiveram que fazer uma redação com o tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".

