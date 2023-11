Enem tem questões sobre ditadura, Paulo Freire, Palestina e judeus

São Paulo

As questões do primeiro dia do Enem voltaram a abordar conteúdos sobre o período da ditadura militar no Brasil. O Enem ficou três anos sem trazer questões sobre esse período da história do país, durante o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Até então, a ditadura havia sido tratada em todas as edições do exame desde 2009. Na prova deste domingo (5), ao menos duas questões abordaram diretamente o período.

Defensor da ditadura, Bolsonaro propôs que o Enem tratasse o golpe militar de 1964 como revolução, como revelou a Folha.

O presidente Lula, acompanhado do ministro da Educação, Camilo Santana, e do presidente do Inep, Manuel Palácios, em visita à sede do Inep, em Brasília, neste domingo (5) de Enem - Pedro Ladeira/Folhapress

As questões também abordaram história da Palestina, migração de judeus para o Brasil, machismo, valorização da identidade indígena e racismo.

O exame também trouxe trechos de livros do pedagogo Paulo Freire e dos escritores Conceição Evaristo e Itamar Vieira Júnior. Outra questão trouxe a música 'Alegria, Alegria', de Caetano Veloso.

Professores avaliaram como positivo o retorno desse tipo de conteúdo à prova.

"Foram duas questões sobre o regime militar no Brasil, uma sobre a sindicalização rural e outra sobre instrumentos de repressão", diz Pedro Lopes, do SAS Educação.

Para Giba Alvarez, diretor do cursinho da Poli, a prova abordou temas contemporâneos, que fazem parte do cotidiano do aluno. "Foi uma prova absolutamente contemporânea, muito bem contextualizada. Trouxe muitas questões sobre as mulheres, desigualdade de gênero e machismo, também sobre pobreza. Propôs reflexões muito importantes aos candidatos."

Neste domingo (5), os estudantes repsonderam a 90 questões das provas de ciências humanas e linguagens. Eles também tiveram que fazer uma redação, que teve como tema "Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil".