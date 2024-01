Lula lança ITA no Ceará e afirma querer 'exportar conhecimento'

Fortaleza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta sexta-feira (19), em Fortaleza, decreto que cria o ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) no Ceará, que será instalado após reforma e readequação da Base Aérea da capital cearense.

Esta será a sede do primeiro campus avançado da instituição de ensino superior da FAB (Força Aérea Brasileira), referência em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas de engenharia e que fica baseada no município paulista de São José dos Campos.

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou lançamento da pedra fundamental campus do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) - Ricardo Stuckert / PR / Divulgação

Durante o evento, o presidente disse querer "exportar conhecimento" e fez promessas para seus próximos três anos de governo, como a criação de mais 100 institutos tecnológicos pelo país e o aumento do piso salarial dos professores.

"Vamos ter que assumir um compromisso de aproveitar este mandato de governo —faltam três anos— para que a gente possa resolver o problema da educação do Brasil ou pelo menos consolidar um processo de revolução na educação", afirmou, destacando que a poupança para estudantes do ensino médio, sancionada nesta semana, é uma arma para isso.

Segundo o Ministério da Educação, comandado pelo ex-governador cearense Camilo Santana (PT), o estado foi escolhido por apresentar alto percentual de aprovações no ITA, ocupando cerca de 40% das vagas dos cursos da instituição.

Na unidade do Ceará devem ser criados cursos de graduação nas áreas de engenharia de sistemas e engenharia das energias renováveis, em consonância com as potencialidades locais –os estados do Nordeste são referência na produção de energias limpas.

Programas de pós-graduação, com mestrado e doutorado, também estão previstos.

O ministro Camilo Santana explicou que está sendo acelerada a instauração do ITA no Ceará. Por isso, os alunos deverão cursar os dois primeiros anos em São Paulo. A perspectiva é que, a partir de 2027, o campus do Ceará comece a receber alunos na segunda parte da formação.

"Isso vai abrir as portas do Ceará e do Nordeste brasileiro. Não é só um centro para formar engenheiros. Vai trazer pesquisa, investimentos e desenvolvimento", afirmou o ministro. O vestibular e o concurso para professor devem ser lançados ainda neste ano.

O presidente Lula ainda anunciou um novo programa de educação, no qual serão lançados 100 novos institutos federais no país.

"A gente gosta de exportar carne, a gente gosta de exportar avião, qualquer produto, minério de ferro. Mas a gente agora quer começar a exportar conhecimento, a gente quer começar a exportar a inteligência brasileira", disse o presidente, mencionando ainda o Instituto Tecnológico Aeroespacial na Bahia, lançado na quinta-feira (18).

Lula ainda prometeu revisar o piso salarial dos professores e melhorar suas condições de trabalho. Mas destacou que as medidas vão depender da retomada da economia.

"Hoje a professora sai para trabalhar ganhando salário que muitas vezes não dá para os filhos comerem porque o piso do professor ainda é baixo", afirmou.

Lula também disse que vai tirar uma semana com o ministro Camilo Santana para viajar pelo país falando de educação, em discurso para uma plateia formada por empresários, prefeitos, deputados e apoiadores.