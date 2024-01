Unicamp divulga aprovados no vestibular 2024

São Paulo

A Comvest divulgou nesta segunda-feira (22) a lista de aprovados à Unicamp (Universidade Estadual e Campinas), segunda melhor instituição de ensino do país, através do vestibular 2024. Os nomes podem ser conferidos no site da organização.

Foram chamadas 2.527 candidatos para as 69 opções de cursos.

Os convocados nesta chamada deverão realizar sua matrícula online das 9h do dia 30 de janeiro às 17h do dia 31. Serão necessários documentos como certificado de conclusão do ensino médio, identidade e fotografia recente.

Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas) - Jardiel Carvalho - 08.nov.2023/Folhapress

Selecionados pelo sistema de cotas étnico-raciais, que autorizaram o uso de fotografia como parte do processo de validação, devem aguardar email com resultado da avaliação das bancas. Caso não seja constatada veracidade na declaração racial, haverá exclusão.

Apesar de já ter divulgado a relação dos admitidos, a Comvest deve liberar as notas dos candidatos no vestibular somente nesta terça-feira (23). A segunda chamada da Unicamp ocorre no dia 5 de fevereiro.

Os candidatos concorrentes em mais de uma modalidade de ingresso para 2024 (Enem-Unicamp, Vagas Olímpicas, Vestibular Indígena e ProFis) deverão aguardar as chamadas, conforme calendários já divulgados, e consultar as listas de convocados para matrícula especificamente na página de cada processo.