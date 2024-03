Após furto, PUC-SP estuda instalar catracas em campus de Perdizes

São Paulo

A Fundação São Paulo, responsável pela administração da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica), disse que estuda colocar catracas no campus Monte Alegre, em Perdizes, zona oeste de São Paulo.

O anúncio, feito por meio de nota na quarta-feira (27), acontece na sequência do furto de seis notebooks de uma agência júnior da instituição.

O texto afirma que furtos de objetos de membros da comunidade acadêmica vêm ocorrendo com regularidade e que o livre acesso ao campus é um fator determinante para isso. Diz, ainda, que grupos especializados em furtos de eletrônicos atuam na região.

"Informamos que a Fundação São Paulo iniciou estudos para colocação de catracas no campus Monte Alegre. A colocação das mesmas deverá dar-se em regime de urgência, que a situação merece", afirma a nota.

Os alunos denunciam a falta de segurança dentro e fora do prédio da PUC-SP, no bairro de Perdizes, na zona oeste da capital - Francisco Lima Neto - 12.abr.23/Folhapress

Na última segunda-feira (25), a PUC Júnior Consultoria, empresa formada por alunos da universidade, criticou a faculdade após os computadores serem levados da sede da entidade, que fica no segundo subsolo do prédio.

Segundo o comunicado emitido pelos estudantes, o furto teria ocorrido na tarde do dia 6 de março, quando saíram para participar de um evento e deixaram a sala destrancada. Ao voltarem, o local estava revirado e os equipamentos dos alunos tinham sumido. O grupo avalia o prejuízo em R$ 30 mil.

"Inicialmente, em respeito à instituição PUC-SP, nós, membros da PUC Júnior, optamos por manter a situação em estado sigiloso, no aguardo de uma atitude e de um posicionamento por parte deles, o que não ocorreu. Assim, pela falta de respeito, de compromisso, de transparência e principalmente pela negligência da universidade, optamos por tornar a situação de conhecimento público", diz a nota.

Nesta sexta-feira (27), a Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias disse à Folha ter tomado conhecimento do furto pelos alunos e os orientou a registrar boletim de ocorrência na delegacia do bairro para a investigação do caso.

A Secretaria de Segurança Pública, por sua vez, informou que o caso está sendo investigado pelo 23º Distrito Policial (Perdizes).

Além deste episódio, no último dia 21 um estudante da PUC-SP foi preso sob suspeita de participar do sequestro de um colega, ocorrido em dezembro do ano passado.