Governo Lula anuncia 140 mil vagas em 100 novas unidades de institutos federais

Brasília

O governo do presidente Lula (PT) anunciou nesta terça-feira (12) a criação de 100 novos campi de Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IFs). A medida foi anunciada em cerimônia no Palácio do Planalto.

O Nordeste terá 38 novos institutos; o Sudeste, 27; Sul, 13; Norte, 12; e Centro-Oeste, 10. O principal estado beneficiado é a Bahia, com oito unidades.

De acordo com o governo, todas as entidades da federação terão novas unidades, e 140 mil vagas serão criadas.

O presidente Lula (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana - Gabriela Biló-26.jan.2024/Folhapress

A medida faz parte do Novo PAC. O desembolso total para institutos federais no programa será de R$ 3,9 bilhões, sendo R$ 2,5 bilhões para novos campi e R$ 1,4 bilhão para melhorar unidades já existentes, com bibliotecas, refeitórios etc.

Em seu discurso, Lula disse que quer atingir o marco de mil institutos federais. Hoje, segundo ele, há 782 no país.

"Eu lembro do Romário, do Pelé e do Túlio Maravilha querendo marcar mil gols. Por que não podemos tentar chegar a mil Institutos Federais no Brasil?", disse.

O presidente voltou a defender que gasto com educação não é gasto, é investimento, e disse que "gasto" é quando se trata de combate ao crime organizado, por exemplo.

Participaram do evento estudantes de ensino médio e integrantes do governo, da sociedade civil e do parlamento.

O recém-eleito presidente da Comissão de Educação da Câmara, deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), também esteve na plateia. O bolsonarista faz oposição ferrenha a Lula no Congresso e foi o deputado mais votado em 2022, com 1,47 milhão de votos.

O ministro da Educação, Camilo Santana, afirmou que a sociedade tem cobrado do governo a ampliação dos institutos federais. "Temos tido uma cobrança de prefeitos, da sociedade. E isso é uma coisa boa. É a sociedade querendo mais, porque os institutos federais trazem resultados efetivos", disse.

Segundo Santana, além da ampliação dos IFs, o governo pretende aprimorar as unidades já existentes. "Cada reitor está dialogando com o MEC para colocar as suas necessidades", afirmou.

Para a criação dos novo institutos, o ministro afirmou que foram considerados critérios como a análise de vazios demográficos e a proporção da população em cada estado.

Veja a lista completa de novos campi por estado:

Nordeste (38)

Bahia (8): Santo Estevão, Ribeira do Pombal, Itabuna, Macaúbas, Poções, Salvador, Ruy Barbosa e Remans

Pernambuco (6): Goiana, Santa Cruz do Capibaribe, Recife, Araripina, Águas Belas e Bezerro

Ceará (6): Fortaleza, Cascavel, Mauriti, Campos Sales e Lavras de Mangabeira

Maranhão (4): Chapadinha, Colinas, Balsas e Amarante do Maranhão

Paraíba (3): Mamanguape, Sapé e Queimadas

Rio Grande do Norte (3): Touros, São Miguel e Umarizal

Piauí (3): Barras, Esperantina e Altos

Alagoas (3): Girau do Ponciano, Mata Grande e Maceió

Sergipe (2): Japaratuba e Aracaju

Sudeste (27)

São Paulo (12): São Paulo (Jardim Ângela e Cidade Tiradentes), Osasco, Santos, Diadema, Ribeirão Preto, Sumaré, Franco da Rocha, Cotia, Carapicuíba, São Vicente e Mauá

Minas Gerais (8): João Monlevade, Itajubá, Sete Lagoas, Caratinga, São João Nepomuceno, Belo Horizonte, Minas Novas e Bom Despacho

Rio de Janeiro (6): Rio de Janeiro (Cidade de Deus e Complexo do Alemão), Magé, Belford Roxo, Teresópolis e São Gonçalo

Espírito Santo (1): Muniz Freire

Sul (13)

Paraná (5): Maringá, Araucária, Cianorte, Cambé e Toledo

Rio Grande do Sul (5): Caçapava do Sul, São Luiz Gonzaga, São Leopoldo, Porto Alegre e Gramado

Santa Catarina (3): Tijucas, Campos Novos e Mafra

Norte (12)

Pará (5): Barcarena, Redenção, Tailândia, Alenquer e Viseu

Amazonas (2): Santo Antônio do Içá e Manicoré

Rondônia (1): Butiritis

Tocantins (1): Tocantinópolis

Acre (1): Feijó

Amapá (1): Tartarugalzinho

Roraima (1): Rorainópolis

Centro-Oeste (10)