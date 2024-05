Aluno é agredido em escola particular da zona leste de SP

Um aluno de 15 anos foi vítima de agressão por outro estudante dentro do colégio Agostiniano São José, no Belenzinho, zona leste de São Paulo, no fim da manhã de terça-feira (30). O jovem teve que ser socorrido pelos pais para um hospital.

Segundo o boletim de ocorrência, registrado pelo pai do menino, a agressão teria ocorrido por volta das 12h, próximo ao horário de saída dos estudantes. O jovem foi agredido por outro estudante da escola. Não há informações sobre o que teria levado à agressão.

O caso foi registrado como lesão corporal no 81º Distrito Policial (Belém).

Aluno de 15 anos foi agredido no colégio Agostiniano São José, no Belenzinho - Google Street View

Nas redes sociais do colégio, pais e alunos criticaram a postura da direção diante do caso. Eles acusam a escola de não ter prestado assistência ao menino agredido e de não prestar esclarecimento à comunidade escolar sobre o episódio.

Em nota, a direção do colégio confirmou que houve um episódio de agressão na escola na última terça, mas não deu detalhes sobre o caso. "Informamos que, conforme os procedimentos estabelecidos, prestamos prontamente o amparo e primeiro atendimento ao aluno, na enfermaria local, e acionamos imediatamente os seus responsáveis", diz o texto.

A direção também não informou se puniu o estudante agressor. "Desde o primeiro momento, estamos tomando as providências cabíveis, e prestando toda a assistência às famílias envolvidas para apoiá-las no que for necessário", diz a nota.

"Em nossos 64 anos de história, sempre nos empenhamos em promover a convivência pacífica entre os alunos, repudiando qualquer forma de violência."



O Agostiniano São José é um colégio confessional católico, fundado em 1947. No site, a escola diz oferecer uma educação humanista, com a proposta de que seus alunos "se tornem mais humanos, mais livres, mais críticos e participativos".

O colégio possui três unidades, todas na zona leste de São Paulo, e conta com mais de 3.200 alunos.