Inscrições para o ProUni começam na terça-feira (23)

Brasília

As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) começam na próxima terça-feira (23), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os interessados terão até o fim da semana, na sexta-feira (26), para se cadastrarem.

Ao todo, serão ofertadas 243.850 bolsas nessa edição do programa.

O processo seletivo do segundo semestre de 2024 para o Prouni terá duas chamadas. Os resultados com a lista dos candidatos pré-selecionados estarão disponíveis em 31 de julho e a segunda chamada será em 20 de agosto. Após a pré-seleção, os candidatos deverão comprovar as informações prestadas durante a inscrição, conforme os prazos estabelecidos para cada chamada.

Estudantes chegam para a prova do Enem em São Paulo - Zanone Fraissat - 5.nov.23/Folhapress

Para participar do processo seletivo, é necessário que o candidato tenha participado do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2022 ou 2023, com nota mínima de 450 pontos na média das cinco provas e não ter zerado a redação.

Além disso, devem ser cumpridos critérios socioeconômicos, incluindo renda familiar per capita que não exceda um salário mínimo e meio para bolsas integrais e três salários mínimos para bolsas parciais.

O programa federal concede bolsas a estudantes de baixa renda em instituições privadas de ensino superior. Neste ano, o MEC (Ministério da Educação) decidiu aumentar o número de vagas para os cursos de graduação em direito e medicina.

As opções de cursos e instituições podem ser escolhidas em ordem de preferência, conforme disponibilidade e adequação aos critérios estabelecidos pelo MEC. A consulta às informações detalhadas da oferta de bolsas, por curso, turno, instituição e local de oferta, está prevista para ser publicada na página do Prouni em 18 de julho.