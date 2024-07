São Paulo

A menos de três meses das eleições municipais, a Folha lança a série Desafios nas capitais, com o objetivo de mostrar alguns dos principais gargalos de 11 grandes cidades.

As reportagens mostrarão os desafios cotidianos, o papel das políticas públicas da prefeitura para enfrentar o problema e as propostas dos pré-candidatos.

A primeira matéria da série é sobre Salvador. A capital baiana que vai às urnas escolher o seu próximo prefeito em outubro é uma cidade sitiada e partida em meio a disputas entre facções criminosas e com uma polícia que lidera os indicadores de letalidade.

Para discutir quais são os principais desafios nas capitais do Brasil, a apresentadora Priscila Camazano recebe João Pedro Pitombo, repórter em Salvador, no Como É que É? desta quarta-feira (17).

