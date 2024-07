Inscrições para o Prouni começam nesta terça (23); tire suas dúvidas

São Paulo

As inscrições para o Prouni (Programa Universidade para Todos) começam nesta terça-feira (23), pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Os interessados terão até sexta-feira (26) para se cadastrarem.

Ao todo, serão ofertadas 243.850 bolsas nessa edição do programa. Somente no estado de São Paulo são 44.631 bolsas, distribuídas em 258 cursos de 177 instituições.

Inscrições para o Programa Universidade Para Todos (Prouni) terminam nesta sexta-feira (26) - Rafa Neddermeyer - 27.jun.23/Agência Brasil

O processo seletivo do segundo semestre de 2024 terá duas chamadas. Os resultados com a lista dos pré-selecionados estarão disponíveis em 31 de julho, e a segunda chamada será em 20 de agosto. Após a pré-seleção, os candidatos deverão comprovar as informações prestadas durante a inscrição, conforme os prazos estabelecidos para cada chamada.

O programa federal concede bolsas a estudantes de baixa renda em instituições privadas de ensino superior. Neste ano, o MEC (Ministério da Educação) decidiu aumentar o número de vagas para os cursos de graduação em direito e medicina.

Veja as informações a seguir.

O que é o Prouni e como funciona?

O Programa Universidade para Todos, do Ministério da Educação, criado em 2004, oferece bolsas de estudo integrais (100%) e parciais (50%) em instituições particulares de educação superior, em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, a estudantes brasileiros sem diploma de nível superior.

Quais são os critérios de participação?

Para se inscrever é preciso ter realizado pelo menos uma das duas últimas edições do Enem, realizada antes do processo seletivo, e ter alcançado, no mínimo, 450 pontos de média nas notas das cinco provas do exame. Além disso, o estudante não pode ter tirado zero na prova de redação nem ter participado do exame na condição de treineiro.

Seguindo uma ordem de preferência para conseguir as bolsas, os candidatos precisam ter cursado:

O ensino médio integralmente em escola da rede pública;

O ensino médio integralmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola;

O ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista integral da própria escola privada;

O ensino médio parcialmente em escola da rede pública e parcialmente em escola da rede particular, na condição de bolsista parcial da própria escola ou sem a condição de bolsista;

O ensino médio integralmente em instituição da rede particular, na condição de bolsista parcial ou sem a condição de bolsista.

Ainda podem participar professores da rede pública de ensino (apenas para cursos de licenciatura e pedagogia, e não precisam comprovar renda) e candidatos com deficiência ou que se autodeclaram indígena, preto ou pardo (podem optar por concorrer a bolsas destinadas a políticas de cotas).

Qual é a renda máxima para participar do Prouni 2024?

Também é necessário ter renda familiar per capita, até a data de inscrição, de um salário mínimo e meio por mês (R$ 2.118) para ter direito à bolsa integral (100%) e de até três salários mínimos por mês (R$ 4.236) para a bolsa parcial (50%).

Como é calculada a nota de corte para participar do processo seletivo?

Essa nota é calculada dividindo-se a soma das cinco notas obtidas nas provas do Enem (ciências da natureza e suas tecnologias; ciências humanas e suas tecnologias; linguagens, códigos e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias e redação) por cinco.

Onde fazer a inscrição?

As inscrições para o processo seletivo do Prouni serão realizadas em uma única etapa, exclusivamente pela internet, na página do Prouni, no período de 23 de julho até as 23h59 de 26 de julho, no horário de Brasília.

O candidato deverá selecionar, em ordem de preferência, até duas opções de instituição, local de oferta, curso, turno, tipo de bolsa e modalidade de concorrência. Consulte aqui as bolas oferecidas.

Quando sai o resultado do Prouni 2024?

Os resultados sairão em 31 de julho (1ª chamada) e 20 de agosto (2ª chamada).

Confira a documentação necessária neste link.

E se o candidato não tem acesso a um computador para se inscrever?

Ele pode se dirigir a qualquer uma das instituições de ensino superior participantes do Prouni, uma vez que elas são obrigadas a oferecer local com acesso gratuito à internet aos candidatos que queiram se inscrever.

Existe uma lista de espera?

Sim. A lista de espera será única para cada curso e turno de cada local de oferta, independentemente da opção original. O candidato deverá manifestar seu interesse nos dias 9 e 10 de setembro, na página do Prouni. A lista ficará disponível para consulta no dia 13 de setembro.

Observação: Os candidatos que se inscreverem na lista de espera precisam entregar a documentação necessária à instituição de ensino entre 9 e 10 de setembro, presencialmente ou pela internet. A instituição, por sua vez, deverá informar pelo SisProuni os candidatos aprovados e os reprovados entre 16 e 25 de setembro.

Quais os critérios de desempate?

No caso de notas idênticas na média aritmética das notas do Enem, o desempate entre os candidatos será determinado de acordo com a seguinte ordem de critérios:

Maior nota na prova de redação;

Maior nota na prova de linguagens, códigos e suas tecnologias;

Maior nota na prova de matemática e suas tecnologias;

Maior nota na prova de ciências da natureza e suas tecnologias; e

Maior nota na prova de ciências humanas e suas tecnologias.

E se o candidato garantir a bolsa de 50% de desconto e não conseguir pagar os outros 50%?

Neste caso, o bolsista parcial pode usar o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) para custear a outra metade do valor. Para isso, é necessário que a instituição e o curso para o qual o candidato foi contemplado com bolsa parcial do Prouni tenham oferta de vagas para financiamento e que o estudante seja aprovado no processo seletivo do Fies. Mais detalhes aqui.