Governo define datas da segunda edição do Provão Paulista Seriado

São Paulo

Estão marcadas as datas da segunda edição do Provão Paulista Seriado, vestibular do Governo de São Paulo que dá acesso a universidades públicas do estado.

A prova foi aplicada pela primeira vez em 2023 e ofertou cerca de 15 mil vagas para estudantes da rede pública em cinco instituições: USP, Unicamp, Unesp, Univesp (Universidade Virtual do Estado de São Paulo) e Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo).

Alunos de ensino médio da Escola Estadual Padre Saboia de Medeiros, na Chácara Santo Antonio, zona sul de São Paulo - Bruno Santos/Folhapress

Nesta edição, os alunos do 3º ano do ensino médio farão o exame em 30 e 31 de outubro. No primeiro dia, serão avaliadas competências de linguagens, ciências da natureza e redação. O segundo dia testará os conhecimentos em matemática e ciências humanas e sociais aplicadas.

Já os estudantes do 1º e do 2º anos farão a prova em 11 e 12 de novembro. No primeiro dia, eles serão avaliados em linguagens e ciências da natureza. O segundo dia será dedicado a matemática e ciências humanas e sociais aplicadas.

A proposta do Provão Paulista, uma espécie de "Enem estadual", é que os candidatos façam as provas ao longo do ensino médio. Para estudantes do 3º ano que participaram da primeira edição da avaliação em 2023, quando estavam no 2º ano, a prova de múltipla escolha tem peso de 50% e a redação, de 20%.

Para aqueles que estão agora no 2º ano, a prova de múltipla escolha vale 25%, enquanto a de 2023 valia 15%. Em 2025, quando esses estudantes estiverem na 3º ano, a prova de múltipla escolha terá peso de 40%, e a redação, de 20%.

Estudantes de outras redes públicas de ensino também podem fazer o Provão Paulista. Para isso, é preciso ter cursado todo o ensino médio em escolas públicas.