As coisas que melhoram com o envelhecimento, incluindo sexo e capacidade cognitiva

Pode parecer engraçado hoje, caso seja uma pessoa mais jovem. Mas isso vai acontecer com você também.

Com o passar dos anos, seu rosto se transformará. Ao redor dos olhos e acima dos lábios aparecerão as primeiras rugas sutis e delicadas. Mais tarde, elas se transformarão em sulcos profundos que podem ser vistos a olho nu.

Pelos solitários, curiosamente robustos e inexplicavelmente mais escuros que os demais, aparecerão nos lugares menos esperados.

A velhice não é necessariamente um período de fragilidade e fraqueza física e mental - Getty Images

Não vamos entrar no tema —tão em voga— dos cabelos grisalhos, daqueles fios brancos e duros que não conseguem nem dar volume aos seus cabelos dizimados.

Nem mencione a dor (muscular? articular?) que o aflige assim que você sai da cama, ou que o agride no meio da atividade mais mundana.

Bem-vindo à velhice. Ou, pelo menos, à ideia que nos venderam sobre ela e que muitos de nós compramos.

Nesta sociedade que presta um culto excessivo à juventude, que é considerada um valor em si, ultrapassar a barreira dos 35 ou 40 anos é quase um crime.

"A visão predominante é que o envelhecimento é um processo de deterioração inevitável. Essa visão é produto do etarismo generalizado (discriminação com base na idade) que existe em tantas sociedades e é tão persistente e pernicioso que é muito fácil para a gente aceitar essa falsa narrativa", diz Jemma Mouland, vice-diretora de pesquisa, impacto e voz do Centro para Envelhecer Melhor, uma ONG com sede em Londres.

Em entrevista à BBC News Mundo, o serviço em espanhol da BBC, ela diz que "o envelhecimento deve ser visto como um processo de enriquecimento, um momento de novas possibilidades (....) para desenvolver novos hobbies e interesses, para iniciar uma nova aventura ou contribuir para a sua própria comunidade".

Mouland comenta, no entanto, que devemos ter o cuidado de considerar a idade em si como um indicador, uma vez que "a experiência dos nossos últimos anos é moldada por muitos outros fatores, tais como onde vivemos, o nosso estatuto socioeconômico, a nossa etnia, ou se ou não temos uma deficiência".

Além disso, diz ela, "as diferenças dentro de uma faixa etária podem, de fato, ser muito maiores do que as diferenças entre grupos de idades diferentes".

A natureza é sábia

Como alguém que já passou dos 50 anos, posso afirmar, categoricamente e com muita honra, que essa ideia sombria de velhice não só está completamente ultrapassada, como, em grande medida, é falsa.

Autoestima e autoconfiança são algumas das coisas que melhoram com o passar dos anos - Getty Images

A natureza é sábia, dizem as pessoas. E eu acho que é. As rugas aumentam? Reduza sua acuidade visual para vê-las. Você ganha peso e suas roupas não cabem? Bem, agora você se importa muito pouco com o que as outras pessoas pensam sobre como você se veste e o formato do seu corpo.

Isso mesmo, autoestima e autoconfiança são algumas das coisas que melhoram com o passar dos anos.

Não são os únicos: há outros aspectos que também melhoram com a idade, outros que pelo menos não declinam da forma como se pensava, e certas competências que atingem o seu melhor momento não na flor da juventude, mas sim depois da sua trinta ou vinte e poucos anos, 40 (como correr ultramaratonas: de acordo com um estudo de 2020, o melhor momento para as mulheres é entre 40 e 44 anos, e entre 45 e 49 para os homens).

Compartilho aqui alguns exemplos.

Habilidades cognitivas

Anteriormente, se pensava que o cérebro atingia o seu pico por volta dos 20 anos, estabilizava quando atingíamos a meia-idade e depois começava a declinar gradualmente.

Mas atualmente, sabemos que o cérebro muda e se desenvolve ao longo da vida. E embora algumas funções cognitivas se deteriorem com a idade —como a memória de trabalho, o processo mental de armazenamento temporário de informações para processamento de informações— outras melhoram.

De acordo com um artigo publicado na Harvard University Health Magazine, nos Estados Unidos, com a idade, "o cérebro fica melhor na detecção de relações entre várias fontes de informação, captando melhor o panorama geral e compreendendo as implicações globais de problemas específicos", algo que estabelece as bases para o que é considerado sabedoria, um conceito tipicamente associado à idade.

O cérebro muda e se desenvolve ao longo da vida - Getty Images

De acordo com um estudo realizado por Michael T. Ullman, professor do Departamento de Neurociências e Diretor do Laboratório de Cérebro e Linguagem da Universidade de Georgetown, nos Estados Unidos, e João Veríssimo, professor assistente de Artes e Humanidades da Universidade de Lisboa, existem duas funções cerebrais principais que melhoram com o envelhecimento.

Uma é uma forma de atenção chamada orientação, que envolve a mudança de recursos cerebrais para um determinado local no espaço, e a outra é a inibição executiva, que inibe informações que distraem ou conflitantes, o que nos permite focar no que é importante.

"Isso é basicamente focar em você enquanto conversamos e ignorar o sorriso do João", disse Ullman à BBC News Mundo durante a conversa que nós três temos no Zoom.

"Isso é algo que se pensava que era deteriorado pelo tempo, mas mostramos que na verdade melhora."

"Mas também há outros aspetos da cognição que melhoram", acrescenta, como " vocabulário e a regulação emocional (a capacidade de controlar seus impulsos)".

"Todas essas coisas melhoram, possivelmente, devido à experiência."

Ullman, de 61 anos, diz que com base em sua própria experiência, ele ainda está "melhorando nas coisas difíceis que faço, como escrever artigos científicos e fazer pesquisas. Suspeito que atingirei meu auge em 10 ou 15 anos, mas eu ainda estou melhorando, embora esteja muito mais lento do que há 5 anos".

Sistema imunológico/alergias

Embora as nossas defesas tenham tendência a enfraquecer com a idade (produzimos menos glóbulos brancos, que funcionam com menos eficiência), há outra parte do nosso sistema imunológico que, graças aos vários agentes patogênicos encontrados ao longo dos anos, se tornou mais forte.

Estamos falando da memória do sistema imunológico que funciona de forma semelhante à memória do nosso cérebro.

O ciclo da felicidade se parece com um U - Getty Images

"A primeira vez que nosso corpo encontra um tipo específico de infecção, ele fica muito doente. Mas na segunda, terceira ou quarta vez que você se depara com isso, você já aprendeu a responder de forma adequada e eficiente, a ponto de não ficarmos mais doentes, ou se ficarmos, será muito mais brando do que da primeira vez", explica John Upham, professor de Medicina Respiratória da Universidade de Queensland, na Austrália, à BBC News Mundo.

"A memória imunológica não é particularmente boa no início da vida. Fica cada vez melhor ao longo da infância, da idade adulta e da meia-idade, e continua funcionando muito bem até provavelmente o final dos 60, início dos 70", acrescenta.

Como resultado, as pessoas mais velhas sofrem menos constipações ou gripes —a menos que tenham outras doenças subjacentes— especialmente em comparação com as crianças pequenas, para quem a maioria dos agentes patogênicos que encontram são novos e ficam doentes o tempo todo.

O sistema imunológico começa "a enfraquecer parcialmente por volta dos 70 anos, e à proporção em que está enfraquecido numa pessoa saudável não é suficientemente significativa para criar uma grande diferença na sua saúde, e ainda permite que essas pessoas sejam vacinadas contra uma série de infecções", diz Upham.

Outra vantagem adicional é a redução da intensidade das alergias.

"Pessoas com mais de 60 ou 70 anos tendem a ter relativamente menos alergias do que crianças ou adultos", diz Upham. Os idosos não desenvolvem novas alergias e as que desenvolvem tendem a desaparecer ou a se tornar mais brandas.

Isso "pode ser devido ao fato de seu sistema imunológico não estar reagindo tão fortemente", diz ele.

Afinal, "ter um sistema imunológico forte ou fraco pode ser benéfico ou ruim dependendo das circunstâncias: se não for muito ativo pode ser um problema quando se tem uma infecção, mas na verdade é bom em termos de alergias. "

Felicidade

É um conceito difícil de quantificar, mas a ciência procura uma forma de especificá-lo pelo menos desde a década de 90.

E embora existam muitos fatores que influenciam a nossa capacidade de aproveitar a vida —estatuto socioeconômico, saúde etc. —os pesquisadores descobriram que, independentemente desses fatores ou dados demográficos, existe um padrão: a felicidade tem a forma de U.

Ou seja, as pessoas entram na idade adulta relativamente felizes, esse sentimento diminui à medida que os anos avançam (o exemplo típico é a famosa crise da meia-idade) e depois aumenta novamente até por volta dos 70 anos.

Os economistas Andrew Oswald, da Universidade de Warwick, no Reino Unido, e David Blanchflower, da Dartmouth College, nos EUA, testaram a hipótese U utilizando primeiro dados de 500 mil pessoas nos EUA e na Europa Ocidental, e observaram um declínio na meia-idade.

As informações recolhidas posteriormente na Ásia, na América do Sul e no Leste da Europa, além de pesquisas em 72 países desenvolvidos e em desenvolvimento, acabaram confirmando o mesmo padrão.

Por que recuperamos a capacidade de aproveitar a vida à medida em que envelhecemos?

Muitas teorias explicam por que as pessoas mais velhas são mais felizes ou mais positivas do que as gerações mais jovens.

Dana Rosenfeld, gerontóloga social de la Universidade de Westminster, no Reino Unido, destaca em um artigo no The Conversation que, em princípio, "os jovens estão expostos a eventos mais estressantes do que os mais velhos" (como reduções de salários ou desemprego). Além disso, com a idade, diz , "tendemos a nos concentrar nas memórias e nas informações positivas, e nos tornamos melhores na regulação das nossas emoções".

Laura Carlsten, professora de psicologia na Universidade de Stanford, nos EUA, associa isso à "capacidade única dos humanos de reconhecer a nossa própria mortalidade e monitorizar os nossos próprios horizontes temporais".

Ela continua que que, à medida que os idosos sabem que estão mais próximos da morte, diz Carlsten, aprendem a viver melhor no presente. Eles se concentram no que é importante hoje —como o que sentem— e prestam menos atenção aos objetivos de longo prazo.

Satisfação sexual

Ao contrário do que muitos tendem a antecipar, vários estudos revelam que os idosos apresentam um elevado grau de satisfação sexual.

Com menos pressões e menos preocupações familiares, os idosos têm mais tempo para se dedicar ao sexo - Getty Images

Um estudo sobre atividade sexual e satisfação em mulheres idosas realizado nos EUA, por exemplo, descobriu que metade das mulheres com cerca de 80 anos tinha orgasmos sempre ou a maior parte do tempo durante a relação sexual.

Mas por que pode se tornar uma experiência mais agradável com a idade?

"À medida que envelhecemos, temos mais maturidade emocional para reafirmar e explorar mais o que queremos. E é a partir desse ponto que a nossa experiência sexual se expande e podemos realmente começar a focar naquilo que nos dá prazer", diz a psicóloga clínica americana Catalina Lawsin à BBC News Mundo.

A autoconfiança, se sentir cada vez mais confortável com quem você é e com o próprio corpo também contribuem para tornar a experiência sexual mais prazerosa.

E a isso se soma o simples fato de que, na velhice, costumamos ter mais tempo livre e menos estressantes no dia a dia para abrir espaço para o sexo, afirma Natalie Wilton, terapeuta e assistente social com vasta experiência em sexualidade entre idosos.

"Se você pensar no típico adulto de meia-idade que tem um emprego de tempo integral, filhos e cuida de outras pessoas, tudo isso contribui para uma vida muito ocupada. Tudo isso não fica de fora da equação na vida dos idosos, por isso há muitas boas razões pelas quais o sexo pode melhorar com a idade", diz Wilton.

Claro, não é algo que acontece magicamente, apenas ao entrar na velhice.

A autoconfiança e o conforto com o próprio corpo ajudarão a tornar as relações sexuais mais prazerosas - Getty Images

"Sexo, em qualquer idade, tem a ver com o que você investe, sua atitude, então se sua vida sexual não era boa antes de você chegar aos 50, 60 ou 70 anos, não vai melhorar de repente", esclarece.

E os impedimentos físicos? Embora seja verdade que o envelhecimento pode provocar doenças crônicas, complicações de mobilidade ou problemas como atrofia vaginal nas mulheres na pós-menopausa ou dificuldade em conseguir uma ereção nos homens, estas são dificuldades que podem ser ultrapassadas, concordam Wilton e Lawsin.

"O mais importante é ter uma conversa aberta com o seu parceiro e com os profissionais de saúde que estão te medicando (no caso de uma doença crônica) para avaliar se o medicamento pode estar causando algum efeito colateral na sua vida sexual e se há outra coisa que pode ser feita", diz Wilton.

Lawsin diz que existem muitas estratégias comprovadas (desde o uso de lubrificantes até brinquedos sexuais) que podem funcionar para aumentar a excitação e o prazer.

Também é importante "deixar de lado as suposições que temos sobre como deveria ser uma relação sexual" e lembrar que a satisfação sexual não se correlaciona com a frequência sexual ou com a função sexual. "Tem a ver com como você se conecta com seu corpo e como você escolhe se conectar com seu parceiro."

Então... se os primeiros fios brancos já estão aparecendo na sua cabeça, e as datas de aniversário de parentes e amigos já foram apagadas da sua memória, não se desespere e abrace essa nova etapa: há habilidades que melhoram e muitas outras experiências positivas que surgem nessa fase.