Entenda quais os procedimentos existentes para remoção da 'papada'

A gordura submentoniana, conhecida popularmente como "papada", é um incômodo para muita gente que passa por grande perda de peso ou possui uma estrutura favorável ao acúmulo de gordura e flacidez na região. A boa notícia é que ela pode ter jeito e nem sempre é preciso apelar para cirurgia.

Além da lipoaspiração, procedimento invasivo que só deve ser feito por médico especializado, existem hoje no mercado diversos aparelhos e tecnologias estéticas com efeito positivo no tal "queixo duplo". A escolha da melhor opção, entretanto, não deve ser aleatória.

Existem procedimentos invasivos e não invasivos para reduzir o excesso de gordura e flacidez da pele no queixo - Kei907/Adobe Stock

O primeiro passo é avaliar qual o tipo de problema predominante, se a flacidez da pele ou excesso de gordura, e estabelecer um protocolo por etapas, que pode incluir ou não cirurgias, dependendo do objetivo.

Segundo a médica Elisete Crocco, coordenadora do departamento de cosmiatria da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia), entre os procedimentos não invasivos há tratamentos com eficácia comprovada, como ultrassons ou a radiofrequência microagulhada robótica, que faz pequenos pontos de cauterização interna para retração do tecido.

"Redução de volume de gordura no queixo [submentoniana] pode ser feita, [por exemplo] com ultrassom microfocado, com melhora do contorno da mandíbula e do queixo com preenchimento, bioestimuladores, todos com comprovação e apoiados pela SBD como procedimentos não cirúrgicos", afirma Crocco.

A coordenadora reforça, contudo, que é preciso uma boa indicação, algo avaliado por um profissional especializado e que faça sentido para justificar a intervenção. "Uma pessoa não deve contar só com isso, existe todo um processo de emagrecimento para depois fazer o refinamento com esses aparelhos", diz.

Veja abaixo alguns dos procedimentos indicados.

Técnicas para redução de 'papada' Procedimentos estéticos e não invasivos Lipo enzimática Técnica minimamente invasiva com injeção de enzimas que estimulam a quebra das moléculas de gordura na região. É acompanhada de modelação por massoterapia

Ultrassom Aplicado com aparelho de ondas sonoras e não tem cortes. Se for macrofocado, vai atingir e quebrar camadas profundas de gordura. No caso do microfocado, o objetivo é a parte superficial e a retração da pele flácida

Radiofrequência microagulhada robótica Aparelho de alta precisão que, por meio da injeção simultânea de microagulhas banhadas a ouro, estimula a produção natural de colágeno e elastina na pele. Penetra em diferentes camadas de pele liberando ondas eletromagnéticas para dar firmeza ao local

Preenchedores Comuns nas chamadas “harmonizações faciais", trazem resultados imediatos e são ideais para acrescentar volume e preencher rugas profundas. Um dos mais conhecidos é o ácido hialurônico, que é injetado nos pontos que precisam de firmeza

Botox Pode ser injetada em músculos específicos do rosto e pescoço de pessoas com papadas menores, ajudando a firmar a região

Bioestimuladores Inseridos sob a pele, estimulam a produção de colágeno para dar mais firmeza à região

Criolipólise Procedimento feito com aparelho que “congela” e ajuda eliminar células de gordura localizadas

É seguro?

Luciana Leonel Pepino, cirurgiã plástica membro da SBCP (Sociedade Brasileira de Cirurgiões Plásticos) e da Sociedade Americana para Cirurgia Plástica e Estética (Asaps, na sigla em inglês), a remoção da papada é uma questão estética. No entanto, não há nenhuma perda de função quando temos essa região mais flácida ou com excesso de gordura.

"Vejo só vantagens, como a melhora da autoestima, de como [a pessoa] passa a se olhar no espelho ou a encarar o mundo. Só é desvantagem se não for feito com profissionais capacitados, porque vai trazer problemas e complicações para o paciente, como assimetrias que afetam a autoimagem", afirma.

Técnicas para redução da 'papada' Procedimentos cirúrgicos e invasivos Lipoaspiração Cirurgia que elimina o excesso de tecido adiposo localizado. É feita com anestesia e auxílio de cânulas que sugam a gordura (há diversas técnicas), levando de uma a quatros horas, dependendo da região

Lifiting ou mini lifting Procedimentos cirúrgicos que visam reduzir sinais de envelhecimento e excesso de pele no rosto ou pescoço. A diferença entre os dois é que o mini lifting é menos invasivo, pois é feito em uma área menor (no caso da papada, entre o queixo e o pescoço)

Custos

O custo das intervenções para papada variam, mas opções cirúrgicas mais complexas, como lipoaspiração com mini lifting, podem chegar a R$ 60 mil. O procedimento leva de 4 a 5 horas em média e necessita ser feito em ambiente hospitalar. Também tem maior durabilidade. Já a possibilidade de ser refeita envolve outras questões, como o reganho de peso.

O que considerar ao escolher o procedimento

Cada tipo de papada demanda um protocolo próprio e a idade não é um fator limitante, mesmo para as intervenções mais invasivas, como mini lifting. O que conta mais, segundo especialistas, é o tipo de pele e de concentração de gordura dados após oscilações de peso ou por biotipo.

Em pacientes que possuem gordura no queixo mas ainda dispõem de uma pele firme nessa área, o tratamento é mais simples e pode ser direcionado para redução apenas da camada adiposa.

Quando não necessitar de procedimento de lipoaspiração, pode-se utilizar criolipólise, o ultrassom macrofocado ou/e aplicação de enzimas, que são técnicas estéticas e não invasivas.

Já os que têm a gordura concentrada e pele flácida vão precisar primeiro reduzir o tecido adiposo e depois o epitelial.

Embora considere a opção cirúrgica mais eficaz para remoção da gordura nesses casos, Pepino diz que, depois de uma lipo na região, pode-se combinar o microagulhamento com radiofrequência, também conhecido como "Morpheus", para tratar a pele sem cirurgia.

"O aparelho de radiofrequência é uma tecnologia de retração. Podemos também usar lasers, são todas tecnologias que vão aquecer o tecido e proporcionar uma retração da pele nesse grupo de pacientes que têm uma flacidez discreta", diz.

Já no grupo de pacientes com flacidez de moderada a avançada, a retirada da gordura da parte profunda é feita por lipoaspiração seguida de cirurgia de lifting ou mini lifting, que já trabalham o pescoço.

"É um procedimento cirúrgico mais agressivo, para ser feito em ambientes hospitalares, porque vai abrir a região na parte da frente e atrás da orelha e fazer uma tração dessa pele após a retirada da gordura", explica a cirurgiã.

Pepino lembra que a região tem estruturas importantes, com muitas glândulas e vasos e que é preciso procurar nesses casos profissionais médicos e qualificados.

"Se a opção for de realizar um procedimento cirúrgico, eu não abriria mão de escolher um profissional que fosse cirurgião, que tem [um conhecimento] profundo da anatomia e habilidade manual cirúrgica para fazer um procedimento tão delicado, que pode ser lesado no procedimento", destaca.