Guardar segredos pessoais pode ser benéfico para sua vitalidade, segundo estudo

Se o seu parceiro se ajoelha para te pedir em casamento, ou se você recebe uma ligação com a oferta de emprego que estava desejando, sua inclinação pode ser a de gritar isso para o mundo. Mas uma nova pesquisa sugere que manter segredos positivos para si mesmo pode ter um efeito "energizante".

O estudo, publicado na edição de novembro do periódico científico Journal of Personality and Social Psychology, incluiu cinco experimentos com um total de 2.800 participantes entre as idades de 18 e 78 anos.

Novo estudo sugere que manter segredos positivos para si mesmo pode ter um efeito energizante - Francesco Ciccolella/The New York Times

Em um deles, os participantes receberam uma lista de 38 tipos de boas notícias pessoais, como um novo romance, uma viagem futura ou estar em uma posição positiva para pagar algumas dívidas. Em média, as pessoas relataram que estavam experimentando cerca de 15 coisas dessa lista, cinco a seis das quais não haviam contado a ninguém.

Os participantes foram então designados aleatoriamente para refletir sobre uma experiência que haviam compartilhado com outras pessoas ou uma que estavam mantendo em segredo. Aqueles que refletiram sobre boas notícias secretas relataram que se sentiam muito mais "energizados" do que aqueles que refletiram sobre boas notícias que já haviam compartilhado.

"Não é energia no sentido de, sabe, 'acabei de tomar café'", diz Michael Slepian, professor associado de negócios da Universidade de Columbia, autor de "A Vida Secreta dos Segredos" e pesquisador principal do estudo. Em vez disso, ele descreveu isso como uma espécie de "energia psicológica", mais parecido com a sensação que você tem quando está profundamente envolvido em algo.

O estudo aprofunda nossa compreensão da ciência dos segredos, que até agora tem se concentrado nos efeitos prejudiciais, diz Andreas Wismeijer, professor de psicologia na Universidade de Tilburg, na Holanda, que também estudou segredos, mas não trabalhou no novo artigo.

"Se você mantém informações em segredo simplesmente porque quer", diz ele, "e sua escolha reflete seus valores e convicções pessoais, este estudo mostra que isso pode realmente ser benéfico".

NEM TODOS OS SEGREDOS SÃO IGUAIS

Muitas pessoas guardam segredos porque temem as consequências negativas de compartilhá-los, dizem os professores Wismeijer e Slepian, e o dano parece vir do ruminar sobre eles.

Segredos negativos —como uma mentira que você está escondendo ou um momento em que você violou a confiança de alguém— tendem a nos esgotar, diz Slepian.

Em um estudo anterior, ele descobriu que pessoas que estavam preocupadas com um segredo importante julgaram montanhas como mais íngremes e acreditavam que tarefas físicas exigiam mais esforço, como se o segredo estivesse pesando sobre elas e sugando sua energia. Segredos negativos também têm sido associados à ansiedade e problemas de relacionamento.

Segredos positivos, no entanto, não parecem ter esse efeito. Pelo contrário, as pessoas parecem se animar com eles. Um fator pode ser que as pessoas muitas vezes têm motivações diferentes para manter boas notícias para si mesmas.

Em outra parte do estudo mais recente de Slepian, os participantes foram convidados a pensar em um segredo sobre o qual se sentiam bem, um sobre o qual se sentiam mal ou simplesmente um segredo atual. Em seguida, eles foram questionados se estavam intrinsecamente ou extrinsecamente motivados a manter o segredo — ou seja, se eram compelidos por razões pessoais ou por forças ou consequências externas.

Aqueles com segredos positivos eram muito mais propensos a relatar que estavam mantendo silêncio por motivos internos, não porque sentiam qualquer pressão externa. O estudo observou que a "motivação autônoma" é conhecida por contribuir para sentimentos de vitalidade.

"Você se sente realmente no controle sobre segredos positivos", diz Slepian, "e isso pode ser parte do que os torna energizantes".

"APROVEITAR" É IMPORTANTE

Slepian afirma que suas novas pesquisas não devem inspirar as pessoas a reter notícias positivas indefinidamente, embora os participantes do estudo tenham dito que manter um segredo positivo os fazia se sentir energizados, independentemente de pretenderem compartilhá-lo. (Ele deu o exemplo de um hobby ou passatempo que lhe traz felicidade, mas que você não necessariamente quer discutir com os outros.)

O psicólogo acredita que os resultados se encaixam bem com pesquisas sobre "aproveitar", que mostraram que apreciar prazeres cotidianos —como o cheiro do ar quando você sai pela porta da frente— pode ajudar a trazer alegria e melhorar sua mentalidade. Tirar um tempo extra para se sentar com um segredo feliz que você planeja revelar eventualmente —como uma gravidez desejada ou uma mudança emocionante na vida— pode ter efeitos semelhantes.

