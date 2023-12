Saiba quais são os melhores exercícios para prevenir dor no pescoço

The New York Times

Especialistas estimam que até 80% das pessoas irão experimentar algum tipo de dor no pescoço em suas vidas, e até metade dos americanos sofrerão com isso apenas neste ano. Aqui está o que saber sobre dor no pescoço e como você pode controlá-la.

ENTENDA QUE COMEÇA NA COLUNA

Embora algumas dores no pescoço sejam causadas por acidentes, quedas ou outros eventos traumáticos, na maioria das vezes ela resulta de movimentos cotidianos como sentar no sofá, trabalhar no computador, comer na mesa de jantar ou dirigir, disse Julia Bizjack, fisioterapeuta ortopédica da Cleveland Clinic.

À medida que você envelhece, os discos em sua coluna, que atuam como amortecedores, perdem sua eficácia. A melhor maneira de prevenir a dor no pescoço é fortalecer os músculos paravertebrais, que se estendem da base do crânio até o comprimento da coluna e sustentam as costas.

Na maioria das vezes, a dor do pescoço resulta de posturas incorretas ao sentar no sofá e trabalhar no computador, por exemplo - Isabelle Zhao/The New York Times

FORTALEÇA AS COSTAS PARA PROTEGER O PESCOÇO

A maioria das pessoas perde força nas costas superiores —incluindo os músculos paravertebrais— à medida que envelhecem. Isso faz com que os ombros e a cabeça se inclinem para a frente. A maneira de combater isso é fortalecer os músculos das costas e dos ombros que mantêm o tronco ereto, em vez de arredondado.

Comece em casa com exercícios específicos para o pescoço. Um exercício simples começa em uma cadeira com apoio para as costas. Coloque a mão na testa e empurre-a para a frente com toda a força enquanto mantém a cabeça para trás com a mão. Empurre por 10 segundos, relaxe e repita três vezes.

Você também pode fazer isso com a mão na parte de trás da cabeça, empurrando a cabeça para trás. Outra opção para fortalecer o núcleo, as costas e os ombros é a prancha, seja na posição de flexão ou apoiada nos cotovelos.

Se você tiver acesso a uma academia, Bizjack sugere exercícios de puxada alta, em vez de flexões, porque é mais fácil manter a forma correta.

SENTE-SE RETO

É importante fazer um esforço consciente para superar a má postura, diz Bizjack. Esteja você na frente de uma tela ou dirigindo, seus ombros devem estar para cima e para trás. Sua cabeça deve estar alinhada com as costas retas.

Ao trabalhar no computador, ajuste a altura da sua mesa ou monitor para que fique na altura dos olhos, o que evitará que você incline a cabeça para a frente.

