Narcisistas ficam mais generosos com a idade, revela estudo

Pessoas narcisistas ficam mais empáticas, generosas e agradáveis com o passar do tempo, de acordo com uma nova pesquisa sobre características de personalidade.

Mas, embora seu elevadíssimo senso de autoimportância possa diminuir com a idade, eles não o superam totalmente, sugere o estudo envolvendo mais de 37 mil pessoas.

Os pesquisadores perceberam que aqueles que na infância eram mais narcisistas do que seus colegas tendiam a permanecer assim quando adultos.

Eles observaram que há pelo menos três tipos de comportamento narcisista.

Qualificar alguém como narcisista se tornou um insulto frequentemente lançado contra pessoas que são vistas como difíceis ou desagradáveis.

Todos nós podemos às vezes mostrar alguns traços de narcisismo.

Os médicos usam o termo para descrever um tipo específico e diagnosticável de transtorno de personalidade.

Embora as definições possam variar, uma característica comum presente naqueles que recebem esse diagnóstico é a crença inabalável de que eles são melhores ou mais merecedores do que as outras pessoas, o que pode ser visto por outros como arrogância e egoísmo.

O estudo, publicado na revista Psychological Bulletin, usou dados de 51 pesquisas anteriores, envolvendo 37.247 participantes com idades entre oito e 77 anos.

Os pesquisadores analisaram três tipos de narcisistas, com base em traços de comportamento:

Baseados em questionários, eles estudaram o que aconteceu com essas características de personalidade ao longo do tempo, e descobriram que, geralmente, os traços de narcisismo diminuíram com a idade.

No entanto, as mudanças foram leves e graduais.

"Claramente, alguns indivíduos podem mudar mais profundamente, mas de modo geral você não esperaria que alguém conhecido por ser muito narcisista tiver mudado completamente quando você o encontrar novamente depois de alguns anos", disse o pesquisador principal, Ulrich Orth, da Universidade de Berna, na Suíça, à BBC News.

Ele diz que ter alguns traços de narcisismo pode ser útil, pelo menos a curto prazo.

Isso pode aumentar sua popularidade, sucesso no namoro, e chance de conseguir um emprego importante, por exemplo. Mas, no médio e longo prazos, as consequências são, em sua maioria, negativas, por conta do conflito que isso causa.

"Essas consequências não afetam apenas a pessoa em si, mas também o bem-estar dos outros com quem ela interage, como parceiros, filhos, amigos, colegas de trabalho e funcionários", explicou.

Sarah Davies é psicóloga e escreveu um livro sobre como se afastar de um narcisista.

Ela disse à BBC que, embora as pessoas possam ser por vezes arrogantes ou egoístas, isso não deve ser confundido com o verdadeiro narcisismo clínico.

"Os narcisistas tendem a ter inveja e ciúmes dos outros e são altamente exploradores e manipuladores", disse ela.

"Eles não sentem remorso ou se sentem mal por serem como são, nem têm senso de responsabilidade no nível das outras pessoas que não são narcisistas."

Ela diz que houve uma onda de interesse pelo narcisismo impulsionadas pelas mídias sociais.

"Até certo ponto, isso é útil, pois ajuda a informar mais pessoas sobre o assunto e a aumentar a conscientização sobre o problema. No entanto, como acontece com muitos termos associados à saúde mental, o significado clínico pode se perder um pouco.

Davies alerta que devemos ser mais criteriosos ao usar o termo.

"Acho muito mais útil especificar os comportamentos e fazer distinção entre eles. Por exemplo, uma amiga minha recentemente chamou seu ex de narcisista porque ele a transformou em um fantasma [termo usado quando, sem mais nem menos, se exclui alguém da sua vida sem dar explicação] depois que se separaram.

"Ser fantasma é obviamente horrível, mas ele pode não ter conseguido travar uma conversa com ela depois que o relacionamento deles chegou ao fim. Isso não significa necessariamente que ele seja um narcisista radical.

"Eles ficaram juntos por um tempo e não havia outros indícios de seu 'narcisismo'."

De acordo com a psicóloga, alguns sinais de que você pode estar envolvido com um narcisista ou de alguma forma estar próxima de um incluem:

Drama permanente —o narcisista precisa se sentir necessitado e está sempre em busca de situações de caos e conflito

Sem sinceros pedidos de desculpa —eles nunca assumem responsabilidade por seus atos e comportamentos

Sempre culpando outros —eles são manipuladores e exploram os outros em benefício próprio de modo egoísta

Tennyson Lee é psiquiatra do Deancross Personality Disorder Service, com sede no bairro londrino de Tower Hamlets. Ele acredita que o estudo foi bem conduzido e que as descobertas foram úteis.

"A boa notícia é que o narcisismo geralmente diminui com a idade. A má notícia é que essa redução não é de grande magnitude.

"Não espere que o narcisismo melhore dramaticamente em uma certa idade - isso não acontece.

"Saber disso é importante para aquele parceiro que vem sofrendo há anos durante a relação e que acha que 'uma melhora está logo ali'", disse ele à BBC News.

