Folha prova hidratantes faciais de até R$ 100 para todos os tipos de pele

São Paulo

Além do protetor solar, um item indispensável em qualquer rotina de skincare é o hidratante facial. Pessoas de todos os tipos de pele devem ter a hidratação como uma etapa fundamental em todas as estações do ano –especialmente no inverno.

A categoria conta uma grande variedade de produtos, que oferecem diferentes texturas, resultados e indicações. Por isso, pode ser difícil escolher aquele com as características mais adequadas para cada tipo de pele.

Diante disso, a Folha provou 10 hidratantes faciais disponíveis em farmácias e perfumarias brasileiras. Para participar do teste, o produto deveria custar até R$ 100, prometer hidratação e ser indicado para todos os tipos de pele. Foram incluídos produtos de texturas diversas, como sérum, creme e gel.

Os hidratantes faciais avaliados pela seção Folha Prova - Zanone Fraissat/Folhapress

O teste faz parte da seção de avaliações Folha Prova, que oferece ao leitor um guia de compra e uso. Café, vinho branco, azeite e creme de avelã já foram abordados. É a primeira vez que um cosmético faz parte dos testes. O resultado não é um ranking, mas uma lista de produtos recomendados ao final de cada prova.

Os hidratantes foram avaliados com base em um questionário elaborado em conjunto com a dermatologista Elisete Crocco, Coordenadora do Departamento de Cosmiatria da SBD (Sociedade Brasileira de Dermatologia). A especialista indicou os critérios a serem avaliados, como toque, potencial de hidratação e odor.

Outros aspectos avaliados foram embalagem, sensação na pele e ocorrência de efeitos adversos, como irritabilidade, vermelhidão e erupções.

Participaram da avaliação seis membros da redação da Folha que representavam todos os tipos de pele, como seca, normal, oleosa e sensível. São eles Bruno Lee, 36, editor-adjunto de Especiais; Catarina Ferreira, 27, repórter de Especiais; Isabella Menon, 27, repórter de Cotidiano; Patrícia Pasquini, 51, repórter de Cotidiano e Saúde; Renata Santos, 50, coordenadora administrativa; Victoria Damasceno, 27, editora de Equilíbrio.



Bruna Tavares Cherry Blossom Water Cream

Com forte odor floral, o produto tem densidade leve, espalha fácil e entrega hidratação prolongada. Os membros do júri não relataram nenhum tipo de irritação, e os participantes com pele sensível se surpreenderam com os bons resultados na pele.

"Se saiu bem melhor que o esperado. Seca rápido e não irrita, apesar de ter deixado a pele brilhante", afirma Isabella Menon, que tem rosácea.

Preço: R$ 75,90 no site oficial ou na Ikesaki Cosméticos

Cetaphil Optimal Hydration Water Gel

O produto hidrata a pele e garante que a sensação perdure. Tem textura aquosa fácil de espalhar e que seca rápido, embora possa deixar um pouco de oleosidade.

Patrícia Pasquini e Bruno Lee, que tem a pele oleosa, consideram que o gel ressaltou essa característica. Participantes que possuem a derme seca tiveram uma experiência melhor neste sentido.

Os jurados também consideraram que o produto não causa brilho. "Efeito mate que dura o dia todo", pontua Catarina Ferrreira.

Preço: R$ 89,90 na BeautyBox ou R$ 99,20 na Época Cosméticos

Creamy Sérum Hidratante

Com textura em sérum aquoso, o produto é fácil de espalhar, tem textura leve e não carrega odor. A hidratação ocorre no momento em que é aplicado e se mantém no decorrer do dia. Não causou irritações em nenhum dos jurados, que também gostaram da embalagem.

"Hidratação muito boa e prolongada", diz Renata Santos, que tem pele normal.

A sensação, porém, causou divisão. Apenas parte dos membros a consideram confortável.

Preço: R$ 63,72 na Drogasil ou R$ 69,90 na Amazon

Epidrat Rosto Acqua

O produto tem toque confortável, bom potencial de hidratação e se espalhar facilmente pelo rosto. Sua densidade é leve e a textura aquosa.

Jurados de pele oleosa, normal e seca notaram que o produto pode causar uma oleosidade moderada.

Nas orientações, o fabricante avisa que o hidratante pode gerar "pinicação" nas primeiras utilizações, o que foi relatado por um dos participantes. Caso a sensação persista, é preciso interromper o uso do produto.

Preço: R$ 57,90 na C&A ou R$ 59,90 na Drogaria São Paulo

Hada Labo Gokujyun Lotion

A textura líquida do produto não agradou a maior parte do júri, que considerou o toque desconfortável. Por outro lado, a característica faz a loção ser leve e fácil de espalhar, além de secar rápido. A sensação de hidratação foi momentânea em 5 dos 6 jurados.

É o maior produto da lista, com 170 ml. Tem bom custo benefício, uma vez que pouca quantidade já é suficiente para rosto e pescoço.

A embalagem foi o principal motivo de reclamações. Por ter textura líquida, é difícil administrar a quantidade da loção. "Produto ótimo, mas a embalagem não faz sentido. É uma água e a embalagem não controla saída", diz Menon.

Preço: R$ 89,99 na Drogaria São Paulo ou R$ 91,49 na Droga Raia

Neutrogena Hidroboost

Com textura de gel aquoso, o produto é refrescante, fácil de espalhar, seca rápido e tem hidratação duradoura.

O brilho e a oleosidade causados, porém, dividiram os jurados. Metade aponta que esses aspectos foram ressaltados, enquanto a outra parte discorda.

Bruno Lee afirma que o gel promoveu uma oleosidade "moderada".

Preço: R$ 63,39 na Drogasil ou R$ 79,99 na Drogaria São Paulo

Nivea Facial 5 em 1

O produto é fácil de espalhar, porém o mais denso entre os testados. Todos os jurados consideram que o creme promove hidratação após o uso, e cinco participantes afirmam que a sensação é duradoura.

O brilho e a oleosidade foram categorias que ficaram empatadas.

O creme, o mais barato da lista, tem boa relação de custo benefício, uma vez que a embalagem possui 100g e a aplicação não requer grande quantidade de produto.

"O cheiro é aquele característico da Nivea", afirma Santos.

Preço: R$ 27,49 na Drogaria São Paulo ou R$ 32,90 no site oficial

Oceane Gel Hidratante Facial com Extrato de Pérola

O hidratante tem toque confortável, com aplicação fácil. O odor é marcante e a maior parte dos participantes avaliou que o gel não deixa a pele ressecada.

Contudo, quatro relataram aumento da oleosidade, além da sensação de hidratação não ser duradoura.

Dois jurados notaram ardor após o uso. "Senti um pouco de ardência nas bochechas, talvez pela rosácea", diz Pasquini.

Preço: R$ 49,90 na Droga Raia ou R$ 50,40 no site oficial

Sallve hidratante facial

O produto, considerado com toque confortável para a maioria dos jurados, tende a não deixar brilho.

A hidratação, por outro lado, dividiu os participantes. Quatro deles consideram que o creme causa hidratação imediata, enquanto dois afirmam que a sensação é duradoura.

Parte do júri sentiu a pele parcialmente oleosa –alguns logo após o uso, outros no decorrer do dia. Dois relataram erupções cutâneas, como espinhas.

Preço: R$ 48,90 na Época Cosméticos ou R$ 69,90 no site oficial

Princípia Sérum de Ácidos Hialurônicos

O sérum é leve e tem toque confortável e seco. Não deixou brilho ou causou oleosidade nos membros do júri.

Os resultados, porém, deixaram o grupo dividido. Metade diz que o produto hidrata e mantém a sensação no decorrer do dia, enquanto a outra parte discorda. "Sinto que não hidratou ou acalmou minha pele", diz Menon.

Preço: R$ 62,25 na Beleza na Web ou R$ 49,00 no site oficial