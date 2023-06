Anvisa faz alerta sobre falsificação de Botox, Durateston e Dysport

São Paulo

A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) divulgou uma nota nesta quinta-feira (22) para alertar sobre a existência no mercado de versões falsificadas dos medicamentos Botox, Dysport e Durateston.

Na quarta, a agência publicou uma resolução determinando a apreensão e a proibição da comercialização, a distribuição e o uso das unidades falsificadas dos medicamentos Botox️ (lote: C3709C3) e Durateston (lote: 701012LR).

Já nesta quinta-feira (22), outra resolução determinou a apreensão e a proibição da comercialização, da distribuição e do uso de unidades falsificadas do lote W07209 do produto Dysport️.

Embalagem do produto falsificado do Botox, com impressão de má qualidade e alterações nas datas de produção e validade - Reprodução

A falsificação segue o mesmo padrão. O falsificador usa o número de um lote original do produto, mas altera as datas de fabricação e vencimento.

A data de fabricação do lote original do Botox é 09/2014 e a data de validade, 08/2017. O produto falsificado traz o mesmo número de lote, mas a sua data de fabricação consta como 05/2022 e a de validade, como 05/2025. Outro detalhe é que este lote não foi enviado ao mercado brasileiro pela empresa Allergan Produtos Farmacêuticos. A descoberta deste caso ocorreu durante uma operação policial que encontrou embalagens do Botox️ falsificadas.

No caso do Dysport 300U, que é uma toxina botulínica, a comunicação da falsificação foi feita pela empresa detentora do registro, a Beaufour Ipsen Farmacêutica.

O lote W07209 original foi importado em abril de 2022, com data de fabricação em 01/2022 e prazo de validade até 12/2023. Já o produto falsificado tem data de fabricação 01/2023 e validade, 12/2024.

"A empresa também descreveu diversas diferenças existentes entre o produto original e o falsificado. Foram verificadas discrepâncias no tipo de frasco, na qualidade de impressão do rótulo e no volume de produto no frasco", diz a nota da Anvisa.

A falsificação do Durateston também foi comunicada à Anvisa pela empresa Aspen Pharma Indústria Farmacêutica Ltda, que detém o registro do produto.

O lote original foi fabricado em 01/2021 e válido até 01/2023. No entanto, as unidades falsificadas possuem data de fabricação em 06/2022 e validade até 06/2024.

No comunicado, a Anvisa orienta que a população e os profissionais de saúde somente adquiram medicamentos em estabelecimentos regularizados, sempre na embalagem completa (dentro da caixa) e mediante emissão da nota fiscal.

"Em caso de identificação de unidades dos medicamentos com suspeita de falsificação, a população ou os profissionais de saúde não devem utilizar o produto e devem entrar em contato com as empresas detentoras do registro desses produtos, para verificar sua autenticidade", diz a nota.