Bebês que passam mais tempo diante de telas sofrem atrasos de desenvolvimento

Bebês de um ano de idade que passam mais de quatro horas por dia diante de telas apresentaram atrasos de desenvolvimento na comunicação e habilidade de resolver problemas aos 2 e 4 anos de idade. A informação é de um estudo publicado na revista científica The Journal of the American Medical Association Pediatrics.

A pesquisa também descobriu que bebês de um ano expostos a telas por mais tempo que seus pares apresentaram atrasos no desenvolvimento de habilidades motoras finas, pessoais e sociais quando chegaram aos dois anos. Mas esses atrasos pareceram se dissipar até os quatro anos.

O estudo não concluiu que o tempo de exposição a telas provocou os atrasos no desenvolvimento, mas encontrou uma associação entre bebês expostos a telas por mais tempo e atrasos em seu desenvolvimento. Especialistas disseram que isso pode ser explicado pelo valor do contato cara a cara para as crianças pequenas.

Por que isso tem importância

David J. Lewkowicz é psicólogo do desenvolvimento do Centro de Estudos da Criança de Yale. Ele disse que a interação cara a cara entre pais e filhos é crucial para a transmissão de um conjunto importante de informações aos bebês, incluindo sobre como expressões faciais, palavras, tom de voz e feedback físico se combinam para transmitir linguagem e significados.

"Isso não acontece quando a criança está assistindo a algo em uma tela", ele disse, acrescentando que os resultados da pesquisa não o surpreenderam.

As conclusões do estudo conduzido por pesquisadores no Japão foram baseadas em questionários sobre desenvolvimento e tempo diante de telas, entregues aos pais de quase 8.000 crianças pequenas. De modo geral, foi constatado que os bebês expostos a mais tempo diante de telas são filhos de mães de primeira viagem mais jovens, com renda e nível de instrução familiar mais baixos, além de mães que sofrem depressão pós-parto. Segundo as respostas, apenas 4% dos bebês passavam quatro ou mais horas por dia diante de telas, 18% passaram menos de quatro horas por dia, e a maioria, menos de duas horas.

O estudo observou uma "associação entre dose e resposta" entre o tempo diante de telas e os atrasos de desenvolvimento: quanto mais tempo os bebês ficavam diante de telas, maiores as chances de apresentarem atrasos no desenvolvimento.

O que vem a seguir

Os autores do estudo observaram que a pesquisa não fez uma distinção entre tempo diante de telas com finalidade educativa e tempo mais voltado a entretenimento. Eles destacaram que estudos futuros devem se debruçar sobre esse ponto.

Lewkowicz disse que pais sempre lhe perguntam quanto tempo de tela é o melhor. Sua resposta: "Converse com seu filho o quanto você puder cara a cara".

Para ele, é inviável pedir aos pais que nunca coloquem seus bebês diante de telas: "Pai ou mãe nenhum daria ouvidos a isso. Mas precisa ser com moderação. Com uma dose forte de interação social na vida real".

