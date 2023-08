Profissionais de saúde que cutucam o nariz têm maior chance de contrair covid, diz estudo

BBC News Brasil

Profissionais de saúde que cutucam o nariz têm maior probabilidade de contrair Covid e devem ser alertados sobre o risco de infecção, sugere um estudo feito nos Países Baixos e publicado na revista de pesquisa científica PLOS One.

Os pesquisadores holandeses disseram que o papel de cutucar o nariz na disseminação do vírus pode estar sendo subestimado e que é preciso alertar os profissionais.

A pesquisa foi feita com 219 profissionais de saúde em dois centros médicos universitários e revelou que a maioria deles admite cutucar o nariz "sem querer".

Risco de transmissão de Covid é aumentado por hábito de cutucar o nariz - Getty Images

E os médicos foram os cutucadores mais frequentes (95%), seguidos pela equipe de apoio (86%) e enfermeiros (80%). Homens e pessoas mais jovens também eram mais propensos a admitir o hábito.

A pesquisa mostrou que 17% dos que admitiram cutucar o nariz foram diagnosticados com Covid, enquanto apenas 6% do outro grupo teve resultado positivo.

Um terço dos entrevistados admitiu roer as unhas, mas a pesquisa indicou que isso não aumenta as chances de pegar Covid.

Isso pode ser devido aos efeitos protetores da saliva, disseram os pesquisadores, o que significa que a boca não seria "uma via de entrada" para o vírus.

Ter barba ou usar óculos também não aumenta o risco de contrair Covid, de acordo com o estudo, apesar dos possíveis problemas que barba e óculos criam para o uso correto de máscaras, segundo o estudo.

Mucosas contaminadas

Os pesquisadores disseram que, como o nariz é a principal via de entrada do coronavírus no corpo, cutucar o nariz pode facilitar a infecção, introduzindo diretamente no nariz as partículas de vírus nas mãos.

O hábito também pode ampliar as chances de transmitir o vírus para outras pessoas. Isso porque, mesmo antes de os sintomas começarem a se desenvolver em uma pessoa contaminada, já há muitos vírus nas mucosas que revestem o nariz.

"Os profissionais de saúde infectados com [coronavírus] que cutucam o nariz podem contaminar o ambiente de trabalho, levando potencialmente a uma transmissão adicional", concluíram.

Os autores do estudo apontaram o fato de que a disseminação do coronavírus entre a equipe era um problema importante nos hospitais, dizendo que o papel de cutucar o nariz poderia ser "subestimado".

Eles recomendaram "sessões educativas contra cutucar o nariz nas diretrizes de prevenção de infecções".