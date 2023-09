Diagnóstico de câncer aumenta em pessoas com menos de 50 anos, afirma estudo

Paris | AFP

O número de pessoas com menos de 50 anos diagnosticadas com câncer aumentou em todo o mundo nas últimas três décadas, mas as causas desse avanço ainda não foram completamente compreendidas. . A conclusão consta de estudo publicado nesta quarta-feira (6).

Os casos entre pessoas com idades de 14 a 49 anos subiram quase 80%, de 1,82 milhão para 3,26 milhões, entre 1990 e 2019, segundo a pesquisa publicada na revista britânica BMJ Oncology.

Os especialistas afirmam que parte do aumento é explicado pelo crescimento da população. Estudos anteriores, porém, também detectaram diagnósticos cada vez mais frequentes entre pessoas com menos de 50 anos.

Médico durante atendimento a paciente em unidade de radioterapia em Fortaleza, no Ceará - Jarbas Oliveira - 31.mar.23/Folhapress

A equipe que realizou o novo estudo apontou a má alimentação, o tabagismo e as bebidas alcoólicas como principais fatores de risco subjacentes para essa faixa etária. Porém a causa do crescimento do câncer precoce "ainda não está clara".

Pouco mais de um milhão de pessoas com menos de 50 anos morreram vítimas de câncer em 2019 (28% a mais que em 1990), segundo o estudo.

Os tipos de câncer mais fatais foram o de mama, traqueia, pulmão, intestino e estômago. O de mama foi o mais diagnosticado nas últimas três décadas.

No entanto, os casos que registraram altas mais expressivas foram os de nasofaringe —a área onde a parte posterior do nariz encontra a parte superior da garganta— e de próstata.

Do outro lado, o câncer de fígado registrou queda de 2,9% em ritmo anual.

Os cientistas utilizaram dados do estudo "Global Burden of Disease Study" de 2019, com análises das taxas de 29 tipos de câncer em 204 países.

O estudo mostra que, quanto mais desenvolvido o país, maior a taxa de câncer entre pessoas com menos de 50 anos. Isso poderia sugerir que os países mais ricos, com melhores sistemas de saúde, podem detectar o câncer antes.

Apenas alguns países fazem exames de detecção de alguns tipos de câncer em pessoa com menos de 50 anos, destacam os pesquisadores.

Além da alimentação ruim, do tabagismo e do consumo de álcool, os fatores genéticos, o sedentarismo e a obesidade também poderiam contribuir para a tendência, segundo estudo.

O número de casos de câncer em todo mundo entre pessoas com menos de 50 anos deve aumentar 31% até 2030, principalmente entre o grupo de 40 a 49 anos, segundo um modelo de cálculos dos pesquisadores.

Os cientistas, entretanto, reconhecem que os dados sobre o câncer variam consideravelmente de um país para o outro e que as nações em desenvolvimento potencialmente subnotificam os casos e mortes.