Médicos influenciadores ganham treinamento para incentivar vacinação

Há cinco anos, o especialista em pediatria Ricardo Fonseca trocou o jaleco branco por um estampado com o traje de super-herói e passou a usar as redes sociais para divulgar informações úteis sobre saúde infantil.

Com 86 mil seguidores e grande adesão de pais e crianças, o Super-Pediatra foi um dos 18 médicos influenciadores digitais convidados e certificados pela SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) para combater as fake news sobre imunização.

Os influencers selecionados para o treinamento de um dia realizado na última semana têm juntos um público cerca de 20 milhões de pessoas e são uma das apostas da entidade para recriar laços importantes, sobretudo, com os pais.

Criança é vacinada com a presença de 'Zé Gotinha' na Penha, zona norte do Rio - Tércio Teixeira - 11.fev.2022/Folhapress

Para o Super-Pediatra, a iniciativa da entidade inova ao chancelar profissionais que difundem informações de qualidade, valorizando boas evidências científicas.

"Essa corrente do bem é fundamental para a saúde infantil, munindo pais e cuidadores com conhecimento para fazer a diferença na sociedade", comenta.

O pediatra e infectologista Renato Kfouri, presidente do Departamento de Imunizações da SBP e um dos idealizadores do projeto, conta que a entidade tem combatido a desinformação, mas é essencial ampliar o alcance da mensagem com novas maneiras de esclarecer o público sobre fake news ligadas à vacinas —sobretudo nos meios em que são mais difundidas, como as redes sociais.

"A hesitação vacinal é um tema novo para nós pediatras, nunca tivemos que enfrentar o desafio de convencer pais a vacinarem seus filhos. Era tão óbvio, tão natural no passado e, de repente, a gente se vê hoje obrigado a conhecer essa temática", avalia.

A estratégia, agora, diz Kfouri, precisa incluir o esclarecimento da população, mas também resgatar a confiança dos cuidadores infantis na medicina e na pediatria.

"Como enfrentar pais que estão hesitantes, que perguntam se é necessário, se é preciso, se as vacinas são seguras? Nossa primeira reação é o confronto, é dizer: ‘é claro que precisa’. [Mas temos que] entender que esses pais estão inseguros, ninguém quer o mal dos seus filhos, eles precisam ser acolhidos", afirma Kfouri.

O treinamento para lidar com o assunto foi elaborado em parceria com o Instituto Questão de Ciência e aplicado primeiramente em todos os presidentes de sociedades locais afiliadas da SBP.

"Fizemos um grande evento. Mas percebi que isso ainda era insuficiente, a gente precisava não só capacitar os pediatras nesse novo cenário e que esses pediatras fossem multiplicadores nos seus estados, mas falar mais diretamente à SBP e a população."

Foi então que surgiu a proposta de expandir a campanha "Mais que um palpite", já presente no site e canais da SBP, para médicos especialistas com grandes audiências em suas redes sociais.

"Temos pediatras com 500 mil, 800 mil seguidores, então, reunimos em São Paulo alguns desses influenciadores importantes. Nem todos esses pediatras vêm da academia, são professores, mas são grandes comunicadores", afirma o infectologista.

Ao longo do dia, o treinamento se concentrou em temas como ética em comunicação, a nova lei de propaganda médica do CFM (Conselho Federal de Medicina) e, claro, a situação vacinal do país. Na parte da tarde, os profissionais receberam um treinamento midiático com simulações de entrevistas.

"Eu estava presente junto com a doutora Melissa Palmieri, do Departamento de Imunizações, e foi maravilhoso. Qualificar esses pediatras, credenciá-los como porta-vozes da sociedade para conversar com as famílias, oferecer a eles conteúdo, todos os documentos produzidos pela SBP, creio que é um caminho importante para prestar informação de qualidade às famílias", relata Kfouri

O infectologista destaca ainda a importância do papel de protagonista do pediatra qualificado para bem informar.

"Foi um primeiro encontro e um grande sucesso, a expectativa é que a gente possa não só manter esses pediatras influenciadores com essa parceria, mas somar, fazer novos eventos, fazer disso uma atividade mais consistente, mais programada. A ideia é trazer gente de todas as regiões do país", planeja Kfouri.