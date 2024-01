Dourados (MS) é a primeira cidade brasileira a vacinar contra a dengue

São Paulo

A cidade de Dourados (MS) começa a distribuir nesta quarta-feira (3) as primeiras doses da vacina Qdenga —fabricada pelo laboratório Takeda— contra a dengue.

Assim que receberem o imunizante, UBSs (Unidades Básicas de Saúde) do município poderão iniciar a vacinação.

A ação em Dourados é fruto de uma parceria entre a prefeitura e a farmacêutica.

Vacina Qdenga, do laboratório Takeda, protege contra a dengue - Divulgação/Takeda

No início serão vacinados 150 mil moradores de 4 a 59 anos. Para tomar o imunizante, basta ir à unidade de saúde mais próxima com documentos de identificação e cartão SUS (Sistema Único de Saúde).

A vacina confere imunidade completa depois da segunda dose, que deverá ser aplicada num intervalo de três meses. O imunizante reduz casos e, especialmente, a hospitalização pela dengue.

O laboratório já entregou cerca de 90 mil doses à Secretaria Municipal da Saúde de Dourados. Outras 70 mil serão enviadas até o fim de janeiro. A quantidade é suficiente para a aplicação da primeira dose na população.

Os ensaios clínicos da Qdenga foram feitos em oito países, incluindo o Brasil. Após quatro anos e meio de acompanhamento, a vacina preveniu 84% das internações por dengue e 61% dos casos sintomáticos.

A vacina tem o arcabouço do dengue 2 atenuado, neste caso, com proteínas do 1, 3 e 4. Ela oferece proteção para todos os agentes causadores da doença, com respostas imunológicas em grau variado para todo os quatro, conforme estudos clínicos.

Na opinião de Kleber Luz, coordenador do Comitê de Arboviroses da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologia) e consultor para arboviroses da Opas (Organização Pan-Americana de Saúde), braço da OMS (Organização Mundial de Saúde) nas Américas, mais estudos são necessários para análise dos sorotipos 3 e 4.

"Ainda há lacunas na decisão do uso dessas vacinas. Se eu tiver dengue agora, quando poderei tomar a primeira dose? E se eu tomar a primeira dose e tiver dengue daqui a 90 dias, quando eu poderei tomar a segunda? Então, são perguntas que precisam ser respondidas", afirma o especialista.

No dia 21 de dezembro, o Ministério da Saúde anunciou a incorporação da vacina contra a dengue ao SUS. O órgão ainda não divulgou as estratégias de vacinação no país.

Devido à capacidade restrita de fornecimento de doses pela farmacêutica Takeda, a ação será voltada a público e regiões prioritárias.

Segundo o boletim epidemiológico de arboviroses de Dourados, de 1º de janeiro a 23 de dezembro de 2023, a cidade registrou 1.539 casos de dengue com cinco mortes. O número de casos é o maior do que o confirmado no ano inteiro de 2022, que totalizou 916 e um óbito.