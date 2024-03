SP chega a 60 mortos por dengue e 196 mil casos confirmados da doença

São Paulo

O estado de São Paulo alcançou 60 mortes por dengue em 2024, com 154 óbitos em investigação, segundo os dados do painel de monitoramento do governo estadual.

SP tem 195.817 casos confirmados, a doença avançou em 134 municípios, de acordo com informações da Secretaria de Estado da Saúde.

Profissional de saúde visitando casas para procurar focos de dengue - Xinhua/Rahel Patrasso

As cidades com mais óbitos são, respectivamente: São Paulo (8), Guarulhos (5), Pederneiras (4), Taubaté (4), Pindamonhangaba (4), Campinas (3), Marília (3), Bariri (2), Franca (2), Jacareí (2), Ribeirão Preto (2), Batatais (1), Bauru (1), Bebedouro (1), Boracéia (1), Bragança Paulista (1), Iguape (1), Mairiporã (1), Matão (1), Mauá (1), Parisi (1), São José dos Campos (1), Serrana (1), Suzano (1), Tremembé (1), Rio Claro (1), Santo Antônio da Posse (1), Ilha Comprida (1), Espírito Santo do Pinhal (1), Itajobi (1) e Votuporanga (1).

Na capital, os distritos em epidemia passaram de 15 para 31 em uma semana, a maior incidência é na região da zona norte. Pessoas com mais de 65 anos representam 53,4% das vítimas fatais da doença, atribuída em parte às comorbidades comuns nessa faixa etária, como hipertensão e diabetes.

Segundo os dados do painel de monitoramento do Ministério da Saúde, o Brasil contabiliza mais de 1,5 milhão de casos de suspeitos. Em média, são registrados 757 casos da doença a cada 100 mil habitantes.