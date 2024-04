Entenda como o congelamento de embriões desempenha um papel crucial na FIV

Reuters

A prática de congelar embriões como parte da fertilização in vitro (FIV) foi lançada ao caos no Alabama neste ano, quando o tribunal supremo do estado decidiu que tais embriões deveriam ser considerados crianças, expondo clínicas a reclamações de morte por negligência no caso de serem destruídos no processo de descongelamento.

Em 2021, mais de 80% dos procedimentos de FIV nos EUA envolveram a transferência de embriões congelados, de acordo com um relatório recente do Departamento de Saúde e Serviços Humanos dos EUA.

Decisão no Alabama desencadeia debate sobre status legal de embriões congelados na FIV - Pexels/Nadezhda Moryak

Diminuir o uso de embriões congelados na FIV acarretaria uma série de incertezas, atrasos e possíveis despesas adicionais, de acordo com especialistas em fertilidade. Aqui está o que é importante saber sobre o processo e seus benefícios.

Como o congelamento de embriões é usado na FIV?

A FIV usa altas doses de hormônios para estimular os ovários a produzir o maior número possível de óvulos. Uma vez extraídos, os mais maduros são selecionados para tentativas de fertilização com esperma.

Nos próximos 5 a 6 dias, os óvulos fertilizados saudáveis se desenvolvem em blastocistos —o estágio mais precoce do embrião— contendo aproximadamente 100-200 células. Os blastocistos podem ser transferidos para o útero ou congelados para uso posterior.

Após a transferência para o útero, se tudo correr bem, o blastocisto se implanta na parede do útero e continua a crescer.

Normalmente, se forem recuperados 20 ovos após a estimulação ovariana, cerca de 16 serão maduros, cerca de 12 deles serão fertilizados quando combinados com esperma, e talvez seis se desenvolvam em blastocistos saudáveis, com bom potencial de implantação e resultado em uma gravidez bem-sucedida, disse Zev Williams, chefe da divisão de endocrinologia reprodutiva e infertilidade do Centro de Fertilidade da Universidade de Columbia, em Nova York.

Quais são os benefícios no uso de embriões congelados na FIV?

Para alguns pacientes, adiar a transferência dos embriões congelados para o útero por algumas semanas pode aumentar a probabilidade de uma implantação bem-sucedida, especialmente levando em consideração sua idade, saúde geral e níveis hormonais.

A pausa permite que os níveis hormonais do corpo se normalizem após a estimulação ovariana. Também reduz o risco de síndrome de hiperestimulação ovariana (SHO), um efeito potencialmente fatal do uso intenso de hormônios.

Mais amplamente, o congelamento de embriões muitas vezes significa que apenas um curso doloroso e caro de estimulação ovariana e extração de óvulos é necessário. Se uma transferência de embrião falhar, embriões adicionais podem ser descongelados e usados.

Antes do congelamento de embriões, era mais comum ocorrerem gestações de gêmeos ou trigêmeos durante a FIV. Isso se deve ao fato de que os médicos transferem mais de um embrião de uma vez, visando aumentar as chances de uma gravidez bem-sucedida.

O congelamento de embriões também permite que os pacientes preservem a fertilidade antes da quimioterapia ou de outros tratamentos que possam danificar os órgãos reprodutivos.

A triagem genética de embriões antes de uma transferência só é possível com o congelamento, pois pode levar várias semanas para obter resultados. É frequentemente empregada quando há histórico de abortos espontâneos recorrentes, falhas anteriores de FIV e idade materna acima de 35 anos ou histórico familiar de doenças genéticas.

Cuide-se Ciência, hábitos e prevenção numa newsletter para a sua saúde e bem-estar Carregando...

E se o congelamento de embriões para FIV se tornasse indisponível?

A perda da opção de congelar embriões "representaria um grande retrocesso", afirma o presidente da Sociedade Americana de Medicina Reprodutiva, Steven Spandorfer da Weill Cornell Medicine, da cidade de Nova York.

Uma gravidez única é a melhor maneira de promover o nascimento de uma criança saudável após a FIV, então as clínicas provavelmente não voltarão à prática de transferir múltiplos embriões para o útero, completa Spandorfer.

As clínicas poderiam optar por congelar óvulos em vez de embriões, mas essa alternativa apresenta diversas limitações que poderiam diminuir o sucesso geral da FIV.

A viabilidade desses óvulos só seria conhecida após o descongelamento individual e a tentativa de FIV, o que poderia resultar em transferências de embriões atrasadas e exigir o uso adicional de hormônios e procedimentos de extração.