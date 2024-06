Agência de Saúde dos EUA alerta para casos de dengue no país

The New York Times

Autoridades federais de saúde dos Estados Unidos alertaram que o risco de contrair dengue no país aumentou este ano, um sinal preocupante à medida que os casos globais da doença transmitida por mosquitos atingiram números recordes.

Na primeira metade deste ano, países das Américas relataram o dobro de casos do que foi relatado em todo o ano de 2023, informou o CDC (Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA) em um alerta aos prestadores de cuidados de saúde.

Casos de dengue aumentaram nas Américas - Pilar Olivares/Reuters

A região viu quase 10 milhões de casos do vírus em 2024. Embora a transmissão local do vírus na américa do norte tenha sido limitada, Porto Rico, classificado com risco de dengue "frequente ou contínuo", declarou uma emergência de saúde pública em março e relatou quase 1.500 casos.

Os casos de dengue estão aumentando em todo o mundo. O crescimento está ocorrendo tanto em lugares que há muito lutam contra a doença quanto em áreas onde sua disseminação era desconhecida até o ano passado ou dois, incluindo França, Itália e Chade, na África Central. Houve até mesmo alguns casos de transmissão local nos EUA.

Autoridades de saúde da Flórida instaram o público a tomar precauções –como usar repelente de insetos e eliminar água parada– após relatar um caso de dengue adquirido localmente neste mês.

"Os mosquitos Aedes prosperam em ambientes quentes e úmidos, então, definitivamente, as mudanças climáticas e o aumento das temperaturas e também eventos climáticos extremos estão ajudando a ampliar sua área de habitat", afirma Gabriela Paz-Bailey, chefe do ramo de dengue do Centro Nacional de Doenças Infecciosas Emergentes e Zoonóticas do CDC.

Atualmente, 40% das pessoas do mundo vivem em áreas onde estão em risco de infecção por dengue. Além das mudanças climáticas, as crescentes taxas de urbanização ao redor do mundo estão desempenhando um papel, diz Alex Perkins, que é professor associado de ciências biológicas na Universidade de Notre Dame e especialista em modelagem matemática da transmissão da dengue.

Se as pessoas voltaram recentemente de áreas rurais, é improvável que tenham imunidade, então o vírus pode se espalhar rapidamente pela população. "Acho que a expectativa geral de que isso se torne um problema crescente nos Estados Unidos é razoável", disse ele.