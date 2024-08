Suécia relata primeiro caso de nova variante da Mpox fora da África

Estocolmo (Suécia) | AFP

A Suécia relatou nesta quinta-feira (15) o primeiro caso fora de África da variante mais perigosa da Mpox, também conhecida como varíola dos macacos, declarada na quarta-feira (14) pela OMS (Organização Mundial da Saúde) como uma "emergência de saúde pública de preocupação internacional".

"Uma pessoa que procurava tratamento" em Estocolmo "foi diagnosticada com Mpox causada pelo subtipo clado I", uma variante mais contagiosa e perigosa, informou a Agência Sueca de Saúde Pública num comunicado. "É o primeiro caso gerado pelo clado I a ser diagnosticado fora do continente africano", acrescentou.

República Democrática do Congo teve surto da doença que se espalhou em outros países - Arlette Bashizi/REUTERS

A agência de saúde confirmou à AFP que se trata da mesma estirpe do vírus que surgiu na República Democrática do Congo (RDC) em setembro de 2023.

A pessoa foi infectada durante uma visita à "parte da África onde há um surto significativo de Mpox do clado I", disse o epidemiologista Magnus Gisslen no comunicado.

O paciente recebeu tratamento, acrescentou. A agência indicou que "a Suécia está preparada para diagnosticar, isolar e tratar com segurança pessoas com Mpox".

"O fato de um paciente com Mpox receber tratamento no país não afeta o risco para a população em geral, um risco que o Centro Europeu de Prevenção e Controle de Doenças (ECDC) considera atualmente muito baixo", sublinhou.

A epidemia de Mpox já provocou a morte de 548 pessoas na República Democrática do Congo desde o início do ano, anunciou nesta quinta-feira o ministro da Saúde do país africano.

A Mpox foi descoberta pela primeira vez em humanos em 1970, na atual República Democrática do Congo (na época, República do Zaire). É uma doença viral que se espalha de animais para humanos, mas também é transmitida através do contato físico próximo com uma pessoa infectada pelo vírus. A doença causa febre, dores musculares e lesões na pele.