Quais devem ser as estratégias dos candidatos de SP nas eleições?

São Paulo

Os candidatos à Prefeitura de São Paulo trocaram agressões e apresentaram propostas rasas no último debate realizado na quarta-feira (14).

O conflito chegou quase ao contato físico em embate entre o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e o influenciador Pablo Marçal (PRTB), que levantou uma carteira de trabalho na altura de seu rosto.

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e a deputada federal Tabata Amaral (PSB) também trocaram farpas. Ela disse que o emedebista é "recordista de obras sem licitação" e sugeriu que ele adotasse o slogan "Rouba e não faz". Nunes a chamou de "mal informada" e disse que Tabata é "muito brava".

Para falar quais devem ser as estratégias dos candidatos em SP com o início da propaganda eleitoral, a apresentadora Priscila Camazano recebe Eduardo Scolese, editor de Política, no Como É que É? desta sexta-feira (16).

