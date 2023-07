Explicações do VAR ao vivo na Copa feminina darão "mais transparência", diz Fifa

Sydney | AFP

As explicações ao vivo nos estádios e na televisão das decisões tomadas com o auxílio do VAR durante a Copa do Mundo feminina deixarão o processo de utilização da ferramenta "mais transparente", afirmou nesta terça-feira (18) o chefe de arbitragem da Fifa, o italiano Pierluigi Collina.

A prática será implementada pela primeira vez em um grande torneio a partir da próxima quinta-feira, quando começa o Mundial feminino, depois de ter sido testada este ano no Mundial de Clubes e no Mundial Sub-20.

Collina, presidente do Comitê de Árbitros da Fifa, disse a jornalistas que os testes tiveram resposta positiva.

O ex-árbitro italiano Pierluigi Collina, chefe do comitê de arbitragem da Fifa, durante entrevista em Doha, no Qatar - Anne-Christine Poujoulat - 18.nov.2022/AFP

"Queremos dar mais transparência, maior entendimento das decisões tomadas por um árbitro", explicou.

"Os árbitros aqui em Sydney já participaram no campo de treinamento, e as coisas estão indo bem. Estamos muito confiantes de que esta nova ferramenta será muito positiva."

Há muito tempo, torcedores pedem maior transparência em relação ao uso do VAR.

Os árbitros da Copa feminina consultarão um monitor ao lado do campo antes de anunciarem suas decisões, os motivos em que se basearam, os jogadores envolvidos e uma breve descrição do lance através de um microfone para todo o estádio.

Por outro lado, Collina admitiu estar preocupado porque os árbitros devem dar suas explicações em inglês, que não é a língua nativa de muitos.

"Como em todas as coisas, há prós e contras", disse o italiano. "Depois vamos discutir e considerar o que é melhor para o futuro".