Luta entre Elon Musk e Mark Zuckerberg pode não ser só uma brincadeira

No dia seguinte ao desafio de Elon Musk a Mark Zuckerberg nas redes sociais para uma "cage fight" –algo como uma luta em uma jaula–, em junho, Dana White, presidente do UFC, recebeu uma mensagem de texto.

Era de Zuckerberg, CEO do Meta. Ele perguntou a White, que lidera a principal competição de MMA do mundo, que é disputada em ringues parecidos com jaulas, se Musk estava falando sério sobre uma luta.

White ligou para Musk, que comanda a Tesla, o Twitter e a SpaceX, e confirmou que ele estava disposto a enfrentar. O cartola então transmitiu essa informação para Zuckerberg. Em resposta, o chefão do Facebook postou no Instagram: "Me envie a localização", uma referência ao bordão de Khabib Nurmagomedov, um dos atletas mais premiados do UFC.

Nick Little/The New York Times

Se você achou que uma luta entre dois dos homens mais ricos do mundo era apenas uma manobra de mídia social exagerada, pense novamente.

Nos últimos 10 dias, White disse que ele, Musk e Zuckerberg –com a ajuda de assessores– negociaram nos bastidores e estão se aproximando de um combate físico. Embora não haja garantias de que a luta acontecerá, os contornos gerais de um evento estão se formando, disse White e três pessoas com conhecimento das discussões.

A luta seria uma partida de exibição, disse o cartola, e fora da jurisdição oficial do UFC e dos acordos de direitos, embora ele ajudasse a produzir o evento. Os líderes de tecnologia concordaram que deve haver um componente de caridade, disse White e uma pessoa familiarizada com as negociações, com os detalhes ainda sendo trabalhados. O local preferido é Las Vegas, que requer aprovação da Comissão Atlética de Nevada. Na quinta-feira (29), Musk tuitou que o evento também poderia acontecer no Coliseu Romano.

Amigos e conselheiros de Zuckerberg, em geral, apoiaram o duelo, segundo duas pessoas próximas a ele, embora outros tenham dito que uma briga seria uma distração e não o melhor uso do seu tempo. Uma pessoa próxima a Musk disse que, apesar de ele odiasse esportes e não parecesse ter disciplina para treinar regularmente, ninguém poderia descartar nada com ele.

Montagem com fotos de Mark Zuckerberg (à esq.) e Elon Musk; luta entre os dois bilionários começa a sair do papel - Mandel Ngan e Alain Jocard/AFP

Se o confronto entre Musk, 52, e Zuckerberg, 39, acontecer, seria um espetáculo raro, mesmo no universo cheio de fanfarronices da indústria de tecnologia. Enquanto Steve Jobs e Bill Gates costumavam alfinetar um ao outro, o mais próximo que o mundo da tecnologia tinha antes disso de rivalidades esportivas reais era entre bilionários velejadores como Larry Ellison, da Oracle, e Hasso Plattner, da SAP.

Mas dois titãs da tecnologia extremamente ricos lutando, socando e chutando em uma arena de Las Vegas ou Roma? Ninguém teria sonhado com isso.

A Meta se recusou a comentar oficialmente. Musk não respondeu a um pedido de comentário.

Zuckerberg e Musk têm há muito tempo oscilado entre serem concorrentes, amigos e inimigos declarados. Os dois têm se criticado ao longo dos anos, incluindo sobre os foguetes SpaceX de Musk, escândalos de privacidade de dados no Meta e muito mais. Mais recentemente, Zuckerberg enviou uma equipe no Meta para construir um concorrente do Twitter de Musk, com o codinome Projeto 92.

Se eles levarem essa rivalidade além dessas provocações, White disse que tinha preocupações com as diferenças físicas entre os bilionários. Além da diferença de idade de 13 anos, diz-se que Musk é pelo menos 32 kg mais pesado que Zuckerberg. Em lutas oficiais de MMA, os atletas geralmente são pareados pelo peso.

"Tem dois caras que nunca lutaram profissionalmente, e eles estão em duas categorias de peso completamente diferentes", disse White. Ainda assim, ele disse: "Será a maior luta na história dos esportes de combate."

Zuckerberg é especialmente familiarizado com o mundo do UFC. Nos últimos 18 meses, ele embarcou em uma jornada pessoal para ganhar massa muscular e mergulhou profundamente no jiu-jitsu brasileiro, uma arte marcial de luta agarrada na qual os competidores tentam submeter seu oponente e que é usado nas lutas do UFC.

O dono do Facebook começou a treinar por diversão em 2021, principalmente em sua garagem, onde construiu o que chamou de mini academia, com um grupo de amigos que lutam com ele. Ele disse que apreciava que o jiu-jitsu brasileiro exigia "100% de foco" e pensamento estratégico para derrotar um oponente, em vez de força bruta.

Zuckerberg procurou especialistas em artes marciais, incluindo Dave Camarillo, James Terry e Khai Wu. Em maio, ele competiu em seu primeiro torneio público de artes marciais em Redwood City, Califórnia, onde ele compareceu disfarçado - até o momento em que tirou seu chapéu e óculos escuros para lutar. Ele ganhou medalhas de ouro e prata no desafio.

Musk, por outro lado, tuitou que "quase nunca" faz exercícios e, uma vez, sofreu uma lesão nas costas que exigiu cirurgia após participar de uma exibição com um lutador de sumô. No mês passado, ele disse que é versado em "judo, Kyokushin (full contact)" –duas artes marciais japonesas –e "luta de rua sem regras".