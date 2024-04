Medalhista olímpica, Bia Ferreira é campeã mundial no boxe profissional

São Paulo

A boxeadora Bia Ferreira, 31, conquistou o cinturão peso leve (até 61 quilos), neste sábado (27), ao vencer, por nocaute, a argentina Yanina Lescano em Liverpool, na Inglaterra.

Prata nas Olimpíadas de Tóquio-2020, ela estreou no boxe profissional em novembro de 2022. A lutadora, natural de Salvador, irá defender o Brasil nos Jogos de Paris, neste ano.

Ela, agora, é a primeira brasileira medalhista olímpica e dona de um cinturão da Federação Internacional de Boxe.

Bia Ferreira, esperança de medalha em Paris, conquista mundial na categoria peso-leve - Ivan Alvarado - 27.out.2023

Antes mesmo do nocaute contra a argentina, Bia estava próxima da vitória por pontuação. Mas, no quinto round, a brasileira desferiu um soco que abriu um corte no supercílio de Lescanno.

"Agora a meta é ser campeã olímpica, prometo que a próxima luta vai ser melhor do que essa. Eu não estava nada distraída [contra a argentina, em razão das Olimpíadas] estava muito focada no cinturão", disse a brasileira.

Os Jogos são a única competição em que a atleta ainda não foi campeã no boxe amador. Ela foi ouro no Sul-Americano de 2018, no Pan-Americano de 2019 e de 2023 e vencedora do Mundial de 2019.

No Japão, mesmo em segundo lugar, Bia deixou seu nome na história: foi a primeira vez que o Brasil chegou a uma final olímpica feminina na modalidade.

A brasileira pretende se despedir das Olimpíadas em Paris e, a partir daí, se dedicar somente ao boxe profissional.