Cristiano Ronaldo faz dois gols e conquista o primeiro título na Arábia Saudita

São Paulo

Cristiano Ronaldo conquistou neste sábado (12) seu primeiro título no futebol da Arábia Saudita. Com dois gols do astro português, o Al-Nassr derrotou o Al-Hilal por 2 a 1 na prorrogação e ficou com a taça da Copa dos Campeões Árabes.

Essa foi a primeira conquista do astro português desde o final de 2022, quando ele se transferiu para o futebol da Arábia Saudita. Também foi o primeiro caneco do técnico Luís Castro, que trocou o Botafogo pelo Al-Nassr em junho.

O treinador lusitano venceu o confronto direto com o seu compatriota Jorge Jesus, que está à frente do Al-Hilal desde o mês passado.

Os gols da decisão saíram apenas no segundo tempo, depois de uma primeira etapa bastante brigada. O brasileiro Michael, ex-jogador do Flamengo, foi quem inaugurou o placar no estádio King Fahd, em Riade, aos seis minutos.

Cristiano Ronaldo comemora gol durante final da Copa dos Campeões Árabes - Divulgação/Al-Nassr

Na comemoração, ele fez um gesto que ficou tradicionalmente conhecido com Cristiano Ronaldo, que fez cara de quem não gostou muito.

Ainda no tempo regulamentar, o português empatou a partida, aos 29 minutos. Depois, na prorrogação, ele novamente balançou a rede para dar o título a sua equipe.